Крупный пожар произошел на территории одного из складов на Рязанском шоссе столицы. К тушению привлечен пожарный поезд и два вертолета.
По предварительным данным площадь пожара на территории склада составляет, как минимум, 300 квадратных метров. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности, — сообщают в экстренных службах.
Возгорание произошло в месте, где под открытым небом хранились деревянные паллеты, есть опасность распространения пламени на складское здание, находящееся поблизости.
К тушению привлечен пожарный поезд, а также свыше 20 единиц техники, 80 человек личного состава, 15 поливомоечных машин и два вертолета Московского авиационного центра.
О погибших и пострадавших не сообщается.
В настоящий момент подразделения пожарных сосредоточены на защите от огня находящихся рядом строений.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Забайкалье к мониторингу ситуации на предмет возникновения лесных пожаров привлечена армейская авиация.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.