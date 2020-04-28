Пожарные борются с огнем на складе в Новой Москве

Крупный пожар произошел на территории одного из складов на Рязанском шоссе столицы. К тушению привлечен пожарный поезд и два вертолета.

По предварительным данным площадь пожара на территории склада составляет, как минимум, 300 квадратных метров. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности, — сообщают в экстренных службах.

Возгорание произошло в месте, где под открытым небом хранились деревянные паллеты, есть опасность распространения пламени на складское здание, находящееся поблизости.

К тушению привлечен пожарный поезд, а также свыше 20 единиц техники, 80 человек личного состава, 15 поливомоечных машин и два вертолета Московского авиационного центра.

О погибших и пострадавших не сообщается.

В настоящий момент подразделения пожарных сосредоточены на защите от огня находящихся рядом строений.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Забайкалье к мониторингу ситуации на предмет возникновения лесных пожаров привлечена армейская авиация.