Поехали на заработки: наркоторговцев из Подмосковья задержали в Перми

Около килограмма героина изъяли у группы молодых людей из Московской области, которые организовали сбыт наркотиков на территории Прикамья и в Тюмени.

Четверых молодых людей задержали в Перми за продажу наркотиков. Незаконный бизнес организовал 23-летний мужчина.

По версии следствия, он отвечал за получение и доставку крупных партий героина. На его работали еще трое закладчиков, двоих из которых задержали с поличным возле оборудованного ими тайника с наркотиком.

Закладки с героином делались в темное время суток, в основном во дворах жилых домов.

"Еще одного закладчика пермские оперативники задержали в Тюмени. В Сибирский город он направился по заданию главного фигуранта. За выполненную работу молодому человеку пообещали 50 тысяч рублей. Деньги он получить не успел, так как попался оперативникам с поличным", — сообщили в региональном ГУ МВД.

В общей сложности оперативники изъяли около килограмма героина. Всех фигурантов определили в следственный изолятор Перми до завершения следствия, им грозит до 20 лет лишения свободы.

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