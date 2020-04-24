В Саратове задержали группу “профессиональных наследников”

В Саратове в суд передано уголовное дело 64-летнего местного жителя, который сколотил группу мошенников, занимавшихся подделкой документов и получением наследства.

По версии следствия злоумышленники начали свою деятельность с апреля 2014 года.

Нотариусам и в суды Саратова предоставлялись фиктивные документы, якобы подтверждавшие родство мужчины с умершими гражданами, не имевшими других родственников.

Таким образом, преступники заявляли о праве получения наследства и получили его.

"После оформления прав на недвижимое имущество оно реализовывалось, а находившиеся на счетах умерших граждан деньги обналичивались. Общая сумма похищенного превысила 14 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступная деятельность "профессиональных наследников" была пресечена в мае 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Москве одного из руководителей коммерческого банка осудили за растрату почти 800 миллионов рублей.