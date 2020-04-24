В Саратове в суд передано уголовное дело 64-летнего местного жителя, который сколотил группу мошенников, занимавшихся подделкой документов и получением наследства.
По версии следствия злоумышленники начали свою деятельность с апреля 2014 года.
Нотариусам и в суды Саратова предоставлялись фиктивные документы, якобы подтверждавшие родство мужчины с умершими гражданами, не имевшими других родственников.
Таким образом, преступники заявляли о праве получения наследства и получили его.
"После оформления прав на недвижимое имущество оно реализовывалось, а находившиеся на счетах умерших граждан деньги обналичивались. Общая сумма похищенного превысила 14 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Преступная деятельность "профессиональных наследников" была пресечена в мае 2019 года.
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