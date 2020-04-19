Два человека погибли от удара током на ЖК путях во Владивостоке

Два молодых человека во Владивостоке погибли от удара током на путях железной дороги, об этом сообщает Дальневосточная железная дорога.

Как отмечается, подросток 2005 года рождения и юноша 1992 года забрались на цистерны, которые были близки к контактной сети. От удара током юноши мгновенно скончались.

Дальневосточная железная дорога напоминает, что в районе ЖД инфраструктуры необходимо строго соблюдать правила поведения, а родителям нужно объяснить детям правила безопасности при нахождении в таких местах.