Два молодых человека во Владивостоке погибли от удара током на путях железной дороги, об этом сообщает Дальневосточная железная дорога.
Как отмечается, подросток 2005 года рождения и юноша 1992 года забрались на цистерны, которые были близки к контактной сети. От удара током юноши мгновенно скончались.
Дальневосточная железная дорога напоминает, что в районе ЖД инфраструктуры необходимо строго соблюдать правила поведения, а родителям нужно объяснить детям правила безопасности при нахождении в таких местах.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.