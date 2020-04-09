Пожар произошел на площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании в Самарской области. На данный момент известно о пяти пострадавших.
Сообщение о пожаре в ГУ МЧС России по Самарской области поступило в 14:40 по московскому времени. О локализации возгорания сообщили в 17:24, в половине шестого по Москве появилась информация о ликвидации открытого горения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Предварительной причиной ЧП могла стать разгерметизация трубопровода компрессора в одном из цехов, что привело к утечке этанола. В воздухе создалась опасная концентрация горючих газов, за которой последовали детонация и хлопок.
В результате пожара пострадали пять человек, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.
По факту пожара следователи начали проверку, уточняют в информационном агентстве.
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