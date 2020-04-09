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Источник Правда.Ру

Директор Челябинской строительной компании погорел на даче взятки

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Директору строительной компании в Челябинской области предъявлено обвинение по делу о даче взятки в крупном размере.

По данным следствия, 7 апреля мужчина передал взятку в сумме 500 тысяч рублей сотруднику Уральского государственного университета физической культуры.

Позже он обещал передать еще 4,5 миллиона рублей

Деньги являлись наградой за то, чтобы его строительной фирме предоставили государственный контракт на ремонт здания учебного учреждения, а в дальнейшем без каких-либо претензий подписали и акты о выполненных работах.

О произошедшем сотрудник вуза сообщил в правоохранительные органы. Взяточника задержали сотрудники местного УФСБ.

"По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", в Пятигорске освободили заложников, которых удерживал психически нездоровый мужчина.

Темы взятка челябинская область следственный комитет
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Директор Челябинской строительной компании погорел на даче взятки
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