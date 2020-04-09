Директору строительной компании в Челябинской области предъявлено обвинение по делу о даче взятки в крупном размере.
По данным следствия, 7 апреля мужчина передал взятку в сумме 500 тысяч рублей сотруднику Уральского государственного университета физической культуры.
Деньги являлись наградой за то, чтобы его строительной фирме предоставили государственный контракт на ремонт здания учебного учреждения, а в дальнейшем без каких-либо претензий подписали и акты о выполненных работах.
О произошедшем сотрудник вуза сообщил в правоохранительные органы. Взяточника задержали сотрудники местного УФСБ.
"По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
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