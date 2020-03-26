В подмосковном Дмитрове сотрудники в ходе рейда проверяли производства, склады и объекты торговли. В результате им удалось задержать 48 нелегальных мигрантов.
"Каждый из них должен будет заплатить штраф в размере 5000 рублей и выехать из РФ", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
На руководителей организаций, которые незаконно привлекли к трудовой деятельности мигрантов, составлены административные протоколы о правонарушениях.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия стала второй родиной для многих азербайджанцев.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.