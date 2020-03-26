В Подмосковье задержали 50 нелегальных мигрантов

В подмосковном Дмитрове сотрудники в ходе рейда проверяли производства, склады и объекты торговли. В результате им удалось задержать 48 нелегальных мигрантов.

В Дмитрове полицейскими в отношении мигрантов составлено около 50 протоколов

"Каждый из них должен будет заплатить штраф в размере 5000 рублей и выехать из РФ", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

На руководителей организаций, которые незаконно привлекли к трудовой деятельности мигрантов, составлены административные протоколы о правонарушениях.

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