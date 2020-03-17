В Петербурге скончался сооснователь группы "Гражданская оборона"

Сооснователь группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов, известный как Кузя УО, скончался в Петербурге.

Константин Рябинов

Ему было 55 лет.

Первым об этом в своем Fasebook написал музыкант Сергей Летов.

Печальное известие подтвердила подруга Рябинова Ксения Кислицына:

"К сожалению, это так, Константин скончался у себя дома. Причина пока неизвестна. У него не было серьезных болезней".

Рябинов, по прозвищу Кузя УО, и Егор Летов основали группу "Гражданская оборона" в 1984 году в Омске.

В 1999-м Рябинов ушел из группы, чтобы заняться собственными проектами: