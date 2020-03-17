Сооснователь группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов, известный как Кузя УО, скончался в Петербурге.
Ему было 55 лет.
Первым об этом в своем Fasebook написал музыкант Сергей Летов.
Печальное известие подтвердила подруга Рябинова Ксения Кислицына:
"К сожалению, это так, Константин скончался у себя дома. Причина пока неизвестна. У него не было серьезных болезней".
Рябинов, по прозвищу Кузя УО, и Егор Летов основали группу "Гражданская оборона" в 1984 году в Омске.
В 1999-м Рябинов ушел из группы, чтобы заняться собственными проектами:
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.