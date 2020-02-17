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Сотовая вышка рухнула в Москве, погибли двое рабочих

Происшествия

Сегодня в Москве на улице Малыгина (Лосиноостровский район — прим. ред.) во время проведения ремонтных работ рухнула вышка сотовой связи.

обрушение сотовой вышки в Москве

Первыми об аварии сообщили журналисты ТК "Москва-24".

Что известно на момент публикации

От полученных при падении конструкции травм погибли двое рабочих.

По предварительной версии, виновником трагедии стал водитель иномарки, которая, проезжая мимо, зацепила висевший трос и свалила часть конструкции вместе с рабочими.

В настоящее время все обстоятельства обрушения вышки и гибели людей выясняет полиция. Официальных комментариев от правоохранителей пока нет.

москва рухнула сотовая вышка погибли рабочие
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