Сегодня в Москве на улице Малыгина (Лосиноостровский район — прим. ред.) во время проведения ремонтных работ рухнула вышка сотовой связи.
Первыми об аварии сообщили журналисты ТК "Москва-24".
От полученных при падении конструкции травм погибли двое рабочих.
По предварительной версии, виновником трагедии стал водитель иномарки, которая, проезжая мимо, зацепила висевший трос и свалила часть конструкции вместе с рабочими.
В настоящее время все обстоятельства обрушения вышки и гибели людей выясняет полиция. Официальных комментариев от правоохранителей пока нет.
Ученые выяснили, что храм был построен в конце X — начале XI вв. до н. э. Но, согласно библейским текстам, в то время в Иудее был только один разрешенный храм — иерусалимский Храм Соломона.