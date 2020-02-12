За 80 "безра﻿ссудными" рыбаками в Финском заливе следят спасатели

Спасатели Санкт-Петербурга наблюдают за 80 рыбаками, которые отказываются уйти со льда Финского залива. Их не пугают ни опасность провалиться под воду, ни запрет, ни штрафы.

Петербургские СМИ называют любителей зимней рыбалки "безрассудными". Принудить рыбаков уйти из опасной зоны спасатели по закону не могут — это не входит в полномочия спасателей. Поэтому сотрудники МЧС просто следят за ними.

Деньги и усилия МЧС тратятся не на то

По мнению начальника Поисково-спасательной службы Северной столицы Юрия Данчука, контролирующие органы должны применять предусмотренные законодательством санкции, а именно, карать нарушителей штрафами.

"Спасательные службы работают на деньги налогоплательщиков, штрафы помогут возвращать деньги в бюджет города", — считает руководитель спецслужбы.

Зима 2019-2020 годов в Санкт-Петербурге проходит без морозов, поэтому говорить о крепости льда не приходится. Например, толщина льда в Финском заливе не более семи сантиметров.

Власти ввели запрет на выход на лед водоемов до 15 апреля. Несмотря на это рыбаки, а также дети, подвергают себя серьезной опасности, прогуливаясь по тонкому ледяному настилу.