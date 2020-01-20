14-летняя школьница полгода занималась сексом с двумя молодыми людьми

В Санкт-Петербурге в отделение полиции обратилась женщина с заявлением, что ее несовершеннолетняя дочь занималась сексом одновременно с двумя 19-летними молодыми людьми.

14-летняя школьница в течение полугода занималась групповым сексом

Это происходило в Пушкине. 14-летняя дочь заявила матери о своих похождениям 18 января после скандала.

"И делала это систематически, сознательно и в свое удовольствие", - сообщила школьница.

Полиция уже нашла одного из ее партнеров. Его уже допросили и отпустили. Второй должен явиться для дачи показаний.

Все документы отправят в региональное управление Следственного комитета. Там будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В случае, если молодые люди будут признаны виновными в групповом сексе, то их ждет наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что петербургский студент неоднократно развращал 14-летнего школьника.