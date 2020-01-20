В Санкт-Петербурге в отделение полиции обратилась женщина с заявлением, что ее несовершеннолетняя дочь занималась сексом одновременно с двумя 19-летними молодыми людьми.
Это происходило в Пушкине. 14-летняя дочь заявила матери о своих похождениям 18 января после скандала.
"И делала это систематически, сознательно и в свое удовольствие", - сообщила школьница.
Полиция уже нашла одного из ее партнеров. Его уже допросили и отпустили. Второй должен явиться для дачи показаний.
Все документы отправят в региональное управление Следственного комитета. Там будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
В случае, если молодые люди будут признаны виновными в групповом сексе, то их ждет наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что петербургский студент неоднократно развращал 14-летнего школьника.
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