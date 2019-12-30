50-летний местный житель стал жертвой ДТП в Талдомском районе Московской области.
Мужчина ехал на велосипеде, когда его сбила иномарка. 38-летний пьяный водитель не попытался оказать пострадавшему помощь и скрылся с места происшествия, а его жертва скончалась прямо на дороге.
Полтора часа спустя правоохранители разыскали лихача-выпивоху, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Сейчас он задержан.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.