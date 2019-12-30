Задержанные в Санкт-Петербурге террористы оказались приверженцами ИГ*

Один из задержанных ФСБ в пятницу лиц, предположительно готовивших теракты в Санкт-Петербурге, принёс присягу на верность "Исламскому государству"*.

Соответствующую видеозапись распространили силовики в понедельник.

При обыске на дому подозреваемых были обнаружены боеприпасы, ножи, а также провода, которые могли использоваться при конструировании самодельных взрывных устройств.

Как сообщается, задержанные уже признались в своих преступных намерениях.

Ранее Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за помощь, которую американские спецслужбы оказали в выявлении злоумышленников и предотвращении террористических актов в дни новогодних торжеств, напоминает "Правда.Ру".

*террористическая организация, запрещённая в России