В Петербурге, через 1,5 месяца нашли останки тела аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил историк Олег Соколов.
Как считает следствие, он хотел уничтожить останки своей жертвы в реке.
По словам адвоката Александра Бакшеева, представляющего интересы матери погибшей, экспертиза еще не проводилась, но предположительно это части тела Анастасии Ещенко.
Ранее сообщалось, что историк Олег Соколов в ночь на 8 ноября 2019 года убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко в своей квартире на набережной Мойки. 9 ноября он был задержан с рюкзаком, в котором обнаружили отрубленные женские руки.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Соколов будет находиться под арестом до апреля 2020 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Олега Соколова признали вменяемым.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.