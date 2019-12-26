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В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Петербурге, через 1,5 месяца нашли останки тела аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил историк Олег Соколов.

Как считает следствие, он хотел уничтожить останки своей жертвы в реке.

По словам адвоката Александра Бакшеева, представляющего интересы матери погибшей, экспертиза еще не проводилась, но предположительно это части тела Анастасии Ещенко.

Ранее сообщалось, что историк Олег Соколов в ночь на 8 ноября 2019 года убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко в своей квартире на набережной Мойки. 9 ноября он был задержан с рюкзаком, в котором обнаружили отрубленные женские руки.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Соколов будет находиться под арестом до апреля 2020 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Олега Соколова признали вменяемым.

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