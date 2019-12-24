Оползень в северо-восточном бразильском городе Ресифи во вторник привел к обрушению двух домов, в результате чего погибли семь человек, по данным местных пожарных.
Среди погибших оказались молодая пара и их 2-месячный мальчик, а также 9-летняя девочка и ее бабушка.
Пожарные прибыли на место происшествия до восхода солнца и извлекли из-под обломков пять тел, после чего с помощью собак-ищеек обнаружили еще два тела, говорится в сообщении пресс-службы пожарной службы Бразилии. Пожарные также спасли трех пострадавших.
Причина оползня в столице штата Пернамбуку пока не определена.
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