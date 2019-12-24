Семь человек погибли под оползнем в Бразилии, включая младенца

Оползень в северо-восточном бразильском городе Ресифи во вторник привел к обрушению двух домов, в результате чего погибли семь человек, по данным местных пожарных.

Среди погибших оказались молодая пара и их 2-месячный мальчик, а также 9-летняя девочка и ее бабушка.

Пожарные прибыли на место происшествия до восхода солнца и извлекли из-под обломков пять тел, после чего с помощью собак-ищеек обнаружили еще два тела, говорится в сообщении пресс-службы пожарной службы Бразилии. Пожарные также спасли трех пострадавших.

Причина оползня в столице штата Пернамбуку пока не определена.