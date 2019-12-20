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Источник Правда.Ру

Кто он – стрелок с Лубянки

Происшествия

Предположение канала РЕН ТВ о том, что человек, устроивший стрельбу на Лубянке, возле офиса ФСБ — житель Подмосковья, 39-летний Евгений Манюров, оказались верными.

Сейчас, как сообщает Телеграмм-канал "112", в его доме в городе Подольске идет обыск.

К этому часу о стрелке известно, что он давно увлекался оружием и занимался стрельбой. В прошлом году стал бронзовым призером на соревнованиях в ДОСААФ Москвы по стрельбе из карабина в пистолетном калибре.

Отправляясь вчера "на дело", Манюров сказал матери, с которой проживал, что у него очередные соревнования по стрельбе.

Во время атаки на офис ФСБ преступник был вооружен карабином "Сайга". Кроме него у Манюрова был еще и нож. По каким мотивам он устроил бойню в центре Москвы и почему выбрал именно эту территорию — неизвестно.

Напомним, что, как писала "Правда.ру", ранее предполагалось, что это могло быть провокацией перед Днем работника органов Госбезопасности или как-то связано с проходившей в это же время большой пресс-конференцией российского президента.

Темы фсб лубянка стрельба евгений манюров
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