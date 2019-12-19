Кто и зачем напал на офис ФСБ? Первые версии после ЧП в Москве

Вчера в Москве неизвестные напали — в прямом смысле слова — на офис ФСБ. Как сообщает центр общественных связей ведомства, злоумышленник был уничтожен на месте. Его личность устанавливается.

СМИ "узнали" стрелка

Впрочем, у СМИ уже есть версия о том, кем был один из нападавших. Момент его ликвидации попал на запись видеокамеры. Ее опубликовал ТК РЕН ТВ. На этих кадрах видно, как вооруженный человек, одетый во все темное, прячется за фонарным столбом. Вдруг в него, по-видимому, попадает пуля. Мужчина падает. В какой-то момент в него попадает пуля, после чего он падает.

По этому фрагменту, как сообщает ТК, журналистам удалось установить личность террориста. РЕН ТВ утверждает, что это 39-летний Евгений Манюров, житель МО.

Официального подтверждения или опровержения данной информации пока нет.

Первые версии ЧП

Зачем было совершено это нападение — и следственные органы, и ФСБ тоже пока не говорят.

По неподтверждённой информации, пишут газета "Ведомости" и агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции, это была провокация, организованная по поводу пресс-конференции президента Путина. Версия кажется логичной, поскольку стрельба на Лубянке произошла в то время, пока глава государства общался с прессой.

Еще одна версия: нападение совершено в канун празднования Дня работника органов Госбезопасности, который отмечается сегодня, 20 декабря. И в таком случае, это либо провокация, либо "предупреждение", либо "вызов".

И пока известно точно только то, что в результате нападения погиб один сотрудник ФСБ, еще четверо чекистов и один "гражданский" пострадали. Ими занимаются медики.