Банду грабителей, нанёсших ущерб в 3,5 млн, задержали в Подмосковье

Полиция Московской области провела крупномасштабную операцию по задержанию банды, причастной к кражам, грабежам и разбойному нападению.

Задержаны семь граждан Молдовы, у двоих из которых уже была судимость. Также сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемых пневматическое оружие, ранее похищенные ими ценности и бытовую технику.

Общий ущерб, нанесённый бандой, оценивается примерно в 3,5 миллионов рублей. Все её члены находятся сейчас под стражей.