Тела двух погибших на острове Уайт-Айленд могут никогда не найти

Не обнаруженные на острове Уайт-Айленд тела, вероятно, смыло в море, и найти их надежды практически нет, заявила новозеландская полиция.

Как заявил в среду комиссар Майк Клемент, поиски при содействии ныряльщиков и вертолёта продлятся ещё пару дней.

"На самом деле мы можем лишь ждать, пока мать-природа отдаст нам эти тела, чего может и не случиться", — сказал он.

Невозможно гарантировать, вынесет ли в итоге тела на восточный берег Новой Зеландии или безвозвратно унесёт в океан.

Речь идёт об останках 17-летней туристки из Австралии Вайноны Лэенгфорд и 40-летнего гида Хейдена Маршалл-Инмана. Тела 16 остальных погибших были опознаны.

Полиция предприняла дерзкую операцию по извлечению тел шестерых погибших на Уайт-Айленде в прошлую пятницу, напоминает "Правда.Ру", несмотря на сохраняющуюся угрозу извержения и высокую активность вулкана.