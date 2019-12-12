Тела погибших на острове Уайт-Айленд эвакуируют в пятницу

Операцию по эвакуации тел погибших на острове Уайт-Айленд планируют провести 13 декабря, в пятницу, несмотря на сохраняющуюся опасность извержения.

По меньшей мере восемь человек, по оценкам полиции Новой Зеландии, погибли во время извержения вулкана в понедельник. Их тела планировали извлечь ещё 11 декабря, но сейсмологическая ситуация оставалась крайне угрожающей. Впрочем, лучше она не становится.

"Сегодня менее безопасно, чем вчера и позавчера" — заявил вулканолог Грэхем Леонард.

Новозеландская полиция планирует "быструю высадку" на вулканический остров, несмотря на 50-60% вероятность нового извержения в ближайшие сутки. Родные и близкие погибших выказывают все большее нетерпение, желая похоронить их останки.