Мужчина выстрелил в тоннель на станции "Косино" московского метро. Полиция задержала его на соседней станции, размахивающим пистолетом.
23-летний молодой человек в сопровождении спутницы начал стрелять в тоннель, двигаясь по платформе станции "Косино". К счастью, никто из случайных свидетелей не пострадал. На соседней станции "Лермонтовский проспект" его задержала полиция и изъяла предмет, похожий на пистолет. При этом поведение стрелка было неадекватным.
Оружие отправлено на экспертизу, а в отношении молодого пассажира возбуждено дело о хулиганстве, сообщает столичное ГУ МВД.
В ноябре в московском метро пассажир пырнул ножом полицейского, который пытался прервать конфликт на платформе "Савёловская".
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