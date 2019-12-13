12 протестующих погибли в Багдаде при обстреле

Как минимум 12 человек убито и 22 ранено на площади Тахрир в Багдаде, где уже несколько недель идут антиправительственные митинги. По демонстрантам открыли огонь неизвестные.

Неизвестные стрелки напали в пятницу на прилегающий к площади гараж, где расположились протестующие, и открыли огонь. Митингующие ранее отмечали, что растущее число про-правительственных групп вооружённых людей, стягивающихся к площади, вызывает тревогу.

Выборы без иностранного вмешательства

Также во время пятничной службы один из самых влиятельных шиитских лидеров в Ираке заявил, что выборы нового премьер-министра должны проходить "без иностранного вмешательства".

Протесты, начавшиеся ещё в октябре, выдвигали отставку премьера Адиля абдул-Махди как одно из главных требований, напоминает "Правда.Ру". 1 декабря он покинул своё пост.