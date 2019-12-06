Взрыв на свадьбе убил 11 человек в Иране

11 человек погибло и 34 пострадало на свадьбе в Иране. Причиной несчастья стал взрыв газа во время праздника.

Трагедия на торжестве произошла в городе Саккез в провинции Курдистан. Газ взорвался прямо в свадебном зале, передаёт агентство Меhr, ссылаясь на городские власти.

Раненные были госпитализированы, об их состоянии не сообщается.

Напомним, теракт на свадьбе в афганском Кабуле в августе этого года привёл к смертям 63 гостей, ещё 180 человек пострадали.