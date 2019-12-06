11 человек погибло и 34 пострадало на свадьбе в Иране. Причиной несчастья стал взрыв газа во время праздника.
Трагедия на торжестве произошла в городе Саккез в провинции Курдистан. Газ взорвался прямо в свадебном зале, передаёт агентство Меhr, ссылаясь на городские власти.
Раненные были госпитализированы, об их состоянии не сообщается.
Напомним, теракт на свадьбе в афганском Кабуле в августе этого года привёл к смертям 63 гостей, ещё 180 человек пострадали.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.