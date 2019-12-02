Ордена и украшения вынесли из музея Штази грабители

Из музея Штази вынесли ордена и драгоценности. При этом причинённый в ходе взлома ущерб превысил сумму украденного.

Как сообщает BBC News, в музей Штази неизвестные проникли в ночь на 30 ноября через окно. Они вынесли несколько орденов, включая орден Карла Маркса, являвшийся высшей госнаградой во времена ГДР, золотые часы, серьги, жемчужное ожерелье и тому подобное. По словам Йорга Дрисельманна, директора музея, похищенное стоит несколько тысяч евро, а ущерб, который грабители нанесли экспозиции, разыскивая ценности, в несколько раз больше.

Полиции пока не удалось схватить преступников.

Напомним, на прошлой неделе в Германии произошло ещё более громкое ограбление музея: из сокровищницы "Зелёный свод" в Дрездене вынесли сокровища по меньшей мере на миллиард евро. Точную сумму ущерба определить невозможно, поскольку уникальные драгоценности никогда не предназначались для продажи.