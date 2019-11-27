В поселке Солнцево Курской области местные жители штурмом взяли поселковую администрацию с одеялами и подушками. Их дом находится в аварийном состоянии и может обрушиться в любую секунду. Сейчас в доме нет отопления. Жители дома объяснили, что хотят хоты бы один день поспать в тепле.
Местные власти сразу же вызвали полицию. Конфликт мог перерасти в стычку с правоохранителями, но ситуацию урегулировали активисты Общероссийского Народного фронта. Поселковые власти дали распоряжение незамедлительно дать отопление в аварийный дом, а его жители покинули здание администрации.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.