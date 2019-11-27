В Курской области жители захватили администрацию для ночевки

В поселке Солнцево Курской области местные жители штурмом взяли поселковую администрацию с одеялами и подушками. Их дом находится в аварийном состоянии и может обрушиться в любую секунду. Сейчас в доме нет отопления. Жители дома объяснили, что хотят хоты бы один день поспать в тепле.

Местные власти сразу же вызвали полицию. Конфликт мог перерасти в стычку с правоохранителями, но ситуацию урегулировали активисты Общероссийского Народного фронта. Поселковые власти дали распоряжение незамедлительно дать отопление в аварийный дом, а его жители покинули здание администрации.