В Москве медики не пустили родственников к умирающей ветерану ВОВ

В одной из больниц Москвы медики не пустили родственников к 92-летней ветерану Великой Отечественной войны.

Об этом сын пожилой женщины рассказал РЕН ТВ, передает "Газета.ru".

Члены семьи несколько суток безуспешно пытались попасть к лежащей в реанимации пенсионерке. В итоге ветеран скончалась в одиночестве, так и не дождавшись своих родных.

По словам ее сына, один из врачей на просьбы пояснить, почему его не пускают к матери, заявил: "Мы не обязаны ничего объяснять".

Мужчина решил написать заявление в полицию. О смерти своей матери он и узнал в отделении.

Отметим, что по факту произошедшего стражи правопорядка проведут проверку.