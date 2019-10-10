В одной из больниц Москвы медики не пустили родственников к 92-летней ветерану Великой Отечественной войны.
Об этом сын пожилой женщины рассказал РЕН ТВ, передает "Газета.ru".
Члены семьи несколько суток безуспешно пытались попасть к лежащей в реанимации пенсионерке. В итоге ветеран скончалась в одиночестве, так и не дождавшись своих родных.
По словам ее сына, один из врачей на просьбы пояснить, почему его не пускают к матери, заявил: "Мы не обязаны ничего объяснять".
Мужчина решил написать заявление в полицию. О смерти своей матери он и узнал в отделении.
Отметим, что по факту произошедшего стражи правопорядка проведут проверку.
Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.