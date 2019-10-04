В Аризоне, Соединенные Штаты Америки, 31-летний Пабло Мартинез убил своего собственного сына.
О шокирующем происшествии сообщает телеканал Fox8, передают "РИА Новости".
Мужчина рассказал следователям, что заливал мальчишке в горло горячую воду. Свой поступок Мартинез объяснил тем, что увидел внутри своего шестилетнего сына демона и решил изгнать его.
Убийца удерживал ребенка под струей горячей воды, пока тот не задохнулся.
Полицию вызвала супруга Пабло Мартинеза. Когда приехали полицейские, ребенок лежал в своей кровати и уже не подавал признаков жизни.
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