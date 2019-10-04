Американец утопил шестилетнего сына, пытаясь изгнать из него демона

В Аризоне, Соединенные Штаты Америки, 31-летний Пабло Мартинез убил своего собственного сына.

О шокирующем происшествии сообщает телеканал Fox8, передают "РИА Новости".

Мужчина рассказал следователям, что заливал мальчишке в горло горячую воду. Свой поступок Мартинез объяснил тем, что увидел внутри своего шестилетнего сына демона и решил изгнать его.

Убийца удерживал ребенка под струей горячей воды, пока тот не задохнулся.

Полицию вызвала супруга Пабло Мартинеза. Когда приехали полицейские, ребенок лежал в своей кровати и уже не подавал признаков жизни.