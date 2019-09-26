Священника арестовали в Оренбурге по подозрению в развращении детей

Районный суд в Оренбурге по ходатайству следствия арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского.

В чем обвиняют священнослужителя, воспитывающего 70 приемных детей, в суде не говорят. В СК и МВД официально это не комментируют.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Арестован Стремский до конца расследования - на один месяц и 19 дней, то есть до 12 ноября.

При этом несколько местных изданий сообщили, что Стремского подозревают в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По информации СМИ, в списке пострадавших упоминаются семеро детей. Николай Стремский не признал вину. Он заявил на заседании суда, что дети все выдумали.

Кроме Стремского, арестованы его дочь и ее супруг. Их подозревают в незаконном лишении свободы. Подробности этого дела пока неизвестны.

В Оренбургской епархии давать любые комментарии отказались, заявив, что прокомментируют задержание только после того, как получат подробности от следственных органов.

Известно, что в Стремскому временно запретили заниматься служением. Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин своим указом запретил протоиерея Николая Стремского в священнослужении «на время ведения следствия», сообщается на сайте оренбургской епархии.

Николай Стремский с 1990 года возглавляет Свято-Троицкую обитель милосердия - крупнейший религиозный комплекс в Оренбургской области. На его воспитании находятся 70 детей. «Российская газета» писала в 2008 году, что это самая большая российская семья. На тот момент 25 детей Николая Стремского носили его фамилию, остальные находились под опекой.

В сентябре 2015 года Николая Стремского отстранили от должности настоятеля обители из-за езды на «Мерседесе» в пьяном виде. При задержании он оказал сопротивление полицейским. По данным СМИ, спустя несколько месяцев после инцидента Стремский вернулся к работе настоятеля.

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Фото: oren-eparh.ru