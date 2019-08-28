В Чувашии пьяный 17-летний подросток стал виновником смертельного ДТП

В Чувашии возбудили дело против 17-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении "пьяного ДТП" со смертельным исходом.

В СУ СК по региону сообщили, что авария произошла 17 августа. Молодой человек без прав сел нетрезвым за руль автомобиля "Лада Гранта" и на большой скорости въехал в заднюю часть Scoda Octavia. Иномарка пропускала ехавшую по встречной полосе фуру, чтобы повернуть налево и съехать с трассы. Водитель Scoda в результате ДТП погиб.

Подросток и находившиеся с ним в машине девушка и молодой человек госпитализированы. Как выясилось, автомобилем, который был в аренде у его знакомого односельчанина, он завладел обманом.