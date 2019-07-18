МВД Сербии начало экстренную проверку самолета авиакомпании Lufthansa в аэропорту Белграда из-за сообщения о бомбе.
Рано утром неизвестный позвонил в диспетчерскую аэропорта "Никола Тесла" и сообщил, что самолет баскетбольной сборной заминирован. Полиция провела эвакуацию пассажиров самолета, и заканчивает его осмотр. Также полицейские выясняют личность звонившего.
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Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.