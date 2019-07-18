Сербская полиция проверяет сообщение о бомбе в самолете

МВД Сербии начало экстренную проверку самолета авиакомпании Lufthansa в аэропорту Белграда из-за сообщения о бомбе.

Рано утром неизвестный позвонил в диспетчерскую аэропорта "Никола Тесла" и сообщил, что самолет баскетбольной сборной заминирован. Полиция провела эвакуацию пассажиров самолета, и заканчивает его осмотр. Также полицейские выясняют личность звонившего.