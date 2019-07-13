В Уфе участники драки избили полицейского и забрали табельное оружие

Неизвестные устроили драку возле ночного клуба в Уфе, а затем избили полицейского, прибывшего на место конфликта, забрав у него табельное оружие. Об этом сообщает региональное управление МВД России.



Вооруженное нападение на полицейских в центре Москвы. Видео / Новости от 23.08.2018 23:16

По информации ведомства, инцидент произошел ночью в Советском районе города. Молодые люди избили сотрудника правоохранительных органов и скрылись на автомобиле. Полицейского госпитализировали с травмами.

Полиция разыскивает участников нападения и похищенное оружие, выясняются все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".