Неизвестные устроили драку возле ночного клуба в Уфе, а затем избили полицейского, прибывшего на место конфликта, забрав у него табельное оружие. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
По информации ведомства, инцидент произошел ночью в Советском районе города. Молодые люди избили сотрудника правоохранительных органов и скрылись на автомобиле. Полицейского госпитализировали с травмами.
Полиция разыскивает участников нападения и похищенное оружие, выясняются все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
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Речь пойдет о популярном чабреце (другое название - тимьян), который может продемонстрировать сильное действие, способное убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.
Украинский телеведущий Артем Овдиенко решил последовать примеру своего грузинского коллеги и записал видеообращение к Владимиру Путину.
Речь пойдет о популярном чабреце (другое название - тимьян), который может продемонстрировать сильное действие, способное убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.