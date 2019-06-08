В Никулинском районном суде столицы началось рассмотрение ходатайства следствия об аресте журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в распространении наркотических веществ.
До того стало известно, что адвокатам подозреваемого суд дал лишь 15 минут на ознакомление с материалами дела.
На видео - встреча автозака с Иваном Голуновым у Никулинского суда.
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