Никулинский суд рассматривает дело Ивана Голунова

В Никулинском районном суде столицы началось рассмотрение ходатайства следствия об аресте журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в распространении наркотических веществ.





До того стало известно, что адвокатам подозреваемого суд дал лишь 15 минут на ознакомление с материалами дела.

На видео - встреча автозака с Иваном Голуновым у Никулинского суда.

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