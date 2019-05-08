В Шереметьево из-за запаха гари в салоне эвакуировали пассажиров Sukhoi Superjet-100

В столичном аэропорту Шереметьево пассажиров самолета Sukhoi Superjet-100, направлявшегося в Ригу, эвакуировали.

Об этом сообщает российский новостной интернет-проект Mash.

Так, согласно предоставленной информации, в салоне воздушного судна появился запах горелой проводки. Среди пассажиров началась паника.

Речь, отметим, идет о рейсе SU 2118, который должен был отправиться в Ригу, столицу Латвии, вчера, 7 мая, в 22:55.

Из-за проведенной эвакуации самолет прибыл в место назначения с опозданием в несколько часов.