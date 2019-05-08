В Шереметьево из-за запаха гари в салоне эвакуировали пассажиров Sukhoi Superjet-100

В столичном аэропорту Шереметьево пассажиров самолета Sukhoi Superjet-100, направлявшегося в Ригу, эвакуировали.
Об этом сообщает российский новостной интернет-проект Mash.
Так, согласно предоставленной информации, в салоне воздушного судна появился запах горелой проводки. Среди пассажиров началась паника.
Речь, отметим, идет о рейсе SU 2118, который должен был отправиться в Ригу, столицу Латвии, вчера, 7 мая, в 22:55.
Из-за проведенной эвакуации самолет прибыл в место назначения с опозданием в несколько часов.
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