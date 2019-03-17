Вылетевший в Москву самолет вернулся в Пулково из-за потерявшего сознание пассажира

Самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург - Москва в воскресение, 17 марта, вернулся в аэропорт Пулково через полчаса после вылета из-за потерявшего сознания пассажира. Об этом сообщает портал газеты "Известия".

По словам очевидцев, мужчина потерял сознание во время набора высоты. "Все время пока летели стюардессы его реанимировали, давали кислород, люди помогали. Мужика похоже вытащат, слабый пульс, но есть. Стюардессы большие молодцы", - рассказал один из пассажиров рейса.

В Пулково самолет уже ожидали врачи, машина реанимации прибыла чуть позже и забрала мужчину. Самолет продолжит полет в Москву с часовой задержкой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пишут в Саудовской Аравии самолет, вылетевший из Джидды в Куала-Лумпур, буквально через несколько минут после взлета резко развернулся и пошел на посадку. Дело в том, что одна из пассажирок рейса лишь в воздухе внезапно поняла, что забыла своего грудного ребенка в аэропорту.

Также "Правда.Ру" сообщала о том, что жительница Великобритании пожаловалась на сотрудников авиакомпании Thomas Cook, которые унижали ее за слишком вызывающий наряд, а также угрожали снять с рейса. В результате девушке пришлось надеть куртку своего брата, сидевшего в передней части самолета, а сам рейс был задержан на 20 минут.

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