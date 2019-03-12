Самолет развернулся в воздухе из-за женщины, забывшей младенца в аэропорту

Удивительный случай произошел в Саудовской Аравии. Самолет, принадлежащий местной авиакомпании, резко развернулся в воздухе и вернулся в аэропорт, из которого несколькими минутами ранее вылетел.

О любопытном инциденте сообщает аравийское издание Akhbaar24.

Так, пишут авторы материала, воздушный лайнер, вылетевший из Джидды в Куала-Лумпур, буквально через несколько минут после взлета резко развернулся и пошел на посадку. Дело в том, что одна из пассажирок рейса лишь в воздухе внезапно поняла, что забыла своего грудного ребенка в аэропорту.

Узнав о случившемся, сообщает Akhbaar24, пилот самолета запросил у авиадиспетчера из аэропорта в Джидде разрешение на посадку. Диспетчер, выслушав командира экипажа, принял решение разрешить самолету вернуться.

Примечательно, что о том, чем закончилась история, средства массовой информации Саудовской Аравии не сообщают. Так, нашла ли горе-мать своего младенца в аэропорту, остается неизвестным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский самолет экстренно приземлился в Баку — столице Азербайджана — из-за записки в туалете. В записке шла речь о том, что на борту воздушного судна якобы находится настоящее взрывное устройство. Бомбы на борту не оказалось, но спецслужбы постсоветской республики устроили проверку всем без исключения пассажирам самолета.

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