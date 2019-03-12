Самолет развернулся в воздухе из-за женщины, забывшей младенца в аэропорту

Удивительный случай произошел в Саудовской Аравии. Самолет, принадлежащий местной авиакомпании, резко развернулся в воздухе и вернулся в аэропорт, из которого несколькими минутами ранее вылетел.
О любопытном инциденте сообщает аравийское издание Akhbaar24.
Так, пишут авторы материала, воздушный лайнер, вылетевший из Джидды в Куала-Лумпур, буквально через несколько минут после взлета резко развернулся и пошел на посадку. Дело в том, что одна из пассажирок рейса лишь в воздухе внезапно поняла, что забыла своего грудного ребенка в аэропорту.
Узнав о случившемся, сообщает Akhbaar24, пилот самолета запросил у авиадиспетчера из аэропорта в Джидде разрешение на посадку. Диспетчер, выслушав командира экипажа, принял решение разрешить самолету вернуться.
Примечательно, что о том, чем закончилась история, средства массовой информации Саудовской Аравии не сообщают. Так, нашла ли горе-мать своего младенца в аэропорту, остается неизвестным.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский самолет экстренно приземлился в Баку — столице Азербайджана — из-за записки в туалете. В записке шла речь о том, что на борту воздушного судна якобы находится настоящее взрывное устройство. Бомбы на борту не оказалось, но спецслужбы постсоветской республики устроили проверку всем без исключения пассажирам самолета.
Читайте также:
Пилоты подрались прямо во время рейса.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Президент Украины Петр Порошенко в случае поражения на выборах может бежать из страны.
Руководитель администрации главы Чувашии объяснил низкие зарплаты медиков и педагогов недостаточным трудолюбием.
Какие выводы можно сделать из прошедшей 16-17 февраля Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года, "Правде.Ру" рассказал эксперт.