Российский самолет экстренно приземлился в Баку из-за записки в туалете.

Следовавший из Бахрейна в Москву самолет "Уральских авиалиний" совершил 11 марта экстренную посадку в Баку. Пресс-служба аэропорта Гейдар Алиев сообщает, что причиной незапланированного приземления стало подозрение командира воздушного судна на наличие в самолете бомбы.
На борту лайнера Airbus A321 находились 225 человек, в том числе 9 детей. Он приземлился в 14.56 по бакинскому времени. После благополучной посадки по команде пилота была произведена экстренная эвакуация пассажиров и экипажа.
По сведениям телеграмм-канала "Раньше всех. Ну почти", о заложенной бомбе командиру стало известно из записки, обнаруженной в туалете самолета. Сейчас воздушное судно и весь багаж его пассажиров проверяют спецслужбы Азербайджана. Пассажиры ожидают окончания проверки в здании аэровокзала.
Напомним, что 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737. Как сообщала "Правда.Ру", на борту самолета находились 157 человек, в том числе — трое граждан России. Все пассажиры и члены команды погибли.
Источник фото: Пресс-служба авиакомпании Azerbaijan Airlines
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