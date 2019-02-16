Майкла Калви обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный"

Басманный суд Москвы удовлетворил запрос обвинения и заключил под стражу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Обвинение считает, что Калви виновен в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".

Майкл Калви будет заключен под стражей до 13 апреля текущего года. Суд решение о заключении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok так как считает, что он имеет достаточные ресурсы, а также необходимые связи, чтобы скрыться от следствия.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о задержании Майкла Калви в Москве. Помимо основателя инвестиционного фонда Baring Vostok по подозрению в хищении были задержаны еще шесть человек включая бывшего председателя банка "Восточный" Алексея Кордичева.

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