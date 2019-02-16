Майкла Калви обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный"

Басманный суд Москвы удовлетворил запрос обвинения и заключил под стражу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Обвинение считает, что Калви виновен в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".
Майкл Калви будет заключен под стражей до 13 апреля текущего года. Суд решение о заключении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok так как считает, что он имеет достаточные ресурсы, а также необходимые связи, чтобы скрыться от следствия.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о задержании Майкла Калви в Москве. Помимо основателя инвестиционного фонда Baring Vostok по подозрению в хищении были задержаны еще шесть человек включая бывшего председателя банка "Восточный" Алексея Кордичева.
Читайте также:
В Москве задержали основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok
Сенатора от Карачево-Черкессии задержали прямо в Совфеде
В Москве задержали подростка, который пять раз "минировал" собственную школу
Полиция провела задержание участников несогласованной акции "Марш разгневанных матерей"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Украина, обвиняя РФ в нарушении Будапештского договора, забывает, что первая нарушила его. На 12 ножевых ударов мы ответили одним, считает эксперт "Правды.Ру".
Представитель от США на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что антироссийские санкции не будут сняты, пока Россия не вернет Украине Крым и Донбасс.
В ряде регионов страны ФСБ и ФНС начали выемки документов на агропредприятиях.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".