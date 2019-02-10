Полиция провела задержание участников несогласованной акции "Марш разгневанных матерей"

10 декабря в Санкт-Петербурге, Москве и еще нескольких городах России прошла массовая акция "Марш разгневанных матерей" в поддержку активистки общественного движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко. Пресс-секретарь общественного движения Наталья Грязневич сообщила, что сотрудники полиции начали задерживать участников акции.

По словам Грязневич, в Москве были задержаны один человек и доставлен в местное управление МВД, где его проверяют на причастность к общественному движению. В Санкт-Петербурге задержали активиста движения Дмитрия Скурихина и еще шесть человек.

После акции в московском управлении МВД рассказали, что "Марш разгневанных матерей" собрал около 400 участников. Росгвардии и полиции пришлось вводить дополнительные меры безопасности, чтобы обеспечить общественный порядок.

Напомним, активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко задержали за причастность к нежелательной организации в конце января. 30 января ей выдвинули обвинения и посадили под домашний арест до 20 марта текущего года. Накануне задержания Анастасии Шевченко, ее дочь попала в реанимацию, 30 марта активистке разрешили увидеть свою дочь, однако на следующий день дочь Анастасии Шевченко умерла.

Ранее "Правда.Ру" сообщала еще об одном резонансном аресте. 30 января сенатор от Карачево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан сотрудниками полиции прямо в Совете Федерации РФ.

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