В Москве задержали основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok

В Москве 15 февраля был задержан глава инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. Его и двух его партнёров подозревают в мошенничестве.

Поесс-секретарь Басманного суда города Москвы Юнона Царева сообщила ,что судьи в ближайшее время рассмотрят ходатайство следователя о заключении Майкла Калви под стражу.

Также следствие просит у судей выдать санкции на арест двоих партнёров Калви, которые подозреваются в пособничестве главе компании. Позднее в Москве был задержан бывший председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев по делу Майкла Калви.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как обычным россиянам защититься от мошенников в основных сферах жизни.

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