76-летний старик угрожал восьмилетнему мальчику изнасилованием

Во Владивостоке жительница одного из домов обратилась в полицию по поводу угроз ее несовершеннолетнему сыну.

По данным DEITA.RU, виновником происшествия являлся пожилой мужчина, который проживает неподалеку.

Женщина заявила, что пенсионер на улице угрожал 8-летнему мальчику сексуальным насилием, а также выражался в его адрес нецензурной бранью.

Сотрудники правопорядка в итоге задержали 76-летнего подозреваемого в угрозах ребенку. Пенсионера доставили в отделение для разбирательства. Мужчине грозит административный протокол и штраф.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что иногда заявить в правоохранительные органы об изнасиловании не решаются не только несовершеннолетние жертвы педофилов, но и их родители. Зачем ворошить тяжелые события и тревожить ребенка допросами и расспросами? Так думают некоторые мамы и папы, хотя при этом оставляют ребенка наедине с бедой, с которой жертве справиться очень и очень сложно.

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