Власти ЦАР: троицу россиян с блогером убили за сопротивление

Власти Центрально-Африканской Республики дали официальный комментарий по убийству трех российских журналистов на официальной странице Министерства коммуникаций и медиа ЦАР в Facebook. По их словам, журналистов убили из-за сопротивления, которое они оказали преступникам во время захвата их машины.
"Три гражданина России, получившие визу в посольстве ЦАР в Москве, найдены мертвыми в 32 км от Сибута. Расследование, проведенное полицией, посольством России и полицией МИНУСКА (миссия ООН в ЦАР - прим.ред.), выяснило, что россияне въехали на территорию ЦАР как туристы, не потребовали пресс-карт и арендовали частный автомобиль с местным шофером для их путешествия", - говорится в релизе.
Отмечается, что журналистом не стоило выбирать столь опасный маршрут. "Несмотря на советы не ехать в Сибю, трое несчастных были упрямы и продолжили поездку до тех пор, пока не увидели десяток вооруженных людей в тюрбанах, ни говоривших ни на французском, ни на санго (государственный язык ЦАР - прим.ред.), которые хотели захватить их машину".
"В результате сопротивления они были застрелены, а их шофер ранен, но ему удалось сбежать. Сегодня утром не было найдено никаких идентификационных документов, кроме карточки блогера", - говорится в релизе.
31 июля появилась информация об убийстве 3 журналистов из РФ в Центральноафриканской республике. Тела Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева обнаружили в машине, ТС находилось в 33 км от города Сибут в ЦАР. Тела водителя обнаружено не было.
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