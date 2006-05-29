Уникальная коллекция чудес: от мистики до НЛО

Уникальную коллекцию чудес много лет собирает писатель Николай Непомнящий, который часто путешествует по экзотическим местам планеты. Он увлекательно и просто излагает как загадки истории, так и тайны природы. 24-летним юношей он опубликовал свою первую книгу "Колесницы в пустыне" (1981 год). В Советском Союзе это была редкость.

Николай Николаевич — член Союза писателей России, автор более 40 книг и сценариев документальных фильмов. Обладает обширной картотекой необыкновенных явлений из разных уголков света. После окончания Института стран Азии и Африки при МГУ работал переводчиком португальского в Мозамбике. Владеет языком фула — очень редким наречием загадочного народа фульбе, живущего в Западной Африке. Более 15 лет проработал в журнале "Вокруг света", главный редактор журнала "Путешествия по свету". Его хобби — коллекционирование бабочек, хотя он и стоял у истоков отечественной фелинологии (науке о кошках).

— Что вы можете сказать по поводу летающего человека? — задает риторический вопрос Н. Непомнящий. — Проще всего, конечно, отшутиться, но ведь речь идет о серьезном разговоре с апелляцией к научным фактам! Вы будете посмеиваться над свидетельствами очевидцев, а я вам приведу строки из дневников знаменитого исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева.

"Я услышал хлопанье крыльев. Из тумана выплыла какая-то масса, большая и темная, и полетела над рекой. Собака выражала явный страх и все время жалась к моим ногам. В это время послышались крики, похожие на вопли женщины…"

Уж кто-кто, а дворянин, офицер царской армии Владимир Арсеньев не был склонен к охотничьим рассказам, тем более завиральным историям. Есть записи показаний современных очевидцев, удивительно совпадающие с описаниями летающего человека знаменитым путешественником, причем этих полуграмотных людей трудно заподозрить в чтении трудов Владимира Клавдивиеча.

Николай Николаевич, как и герой его рассказа, тоже не напоминает всяких прочих уфологов, криптозоологов, палеокосмонавтов, искателей снежного человека и допотопных цивилизаций. Среди вышеназванных встречаются клинические энтузиасты, жулики или простодушные люди.

Во-первых, он — первоисточник. Во-вторых, человек энциклопедической эрудиции, в совершенстве владеющий основными европейскими языками и поднявшийся на уровень кандидатского минимума в целом ряде естественных наук. В-третьих, бывалый путешественник, за плечами которого поездки в десятки стран, в том числе в самые отдаленные уголки планеты.

Он отслеживает все публикации в специальной и научной прессе, переводит на русский язык, делая их достоянием отечественного читателя.

Некоторые образчики из собранной за много лет коллекции

В феврале 1992 года британский ученый Джон Блэшворд-Снелл обследовал с экспедицией одну из труднодоступных долин провинции Бардия на западе Непала. Он искал гигантских слонов, о которых сообщали местные жители. Ему удалось сфотографировать двух представителей этого необычного вида животных. Оба оказались самцами и действительно достигали огромных размеров. Они оставляли следы около 55 см в поперечнике, а высота в плечах достигала 3,5 метра, то есть выше самого крупного из когда-либо зарегистрированных экземпляров азиатских слонов. На лбу каждого слона два больших нароста и явно различимая переносица. Этих двух отличительных особенностей нет у современных слонов, но зато они были у их прародителя — стегодонта.

Древний предок современной большой белой акулы, обитавший в морях и океанах 150 миллионов лет назад, случалось, заходил на сотни миль вглубь пресноводных рек. Даже в Волге акул встречали! Рыбаки не раз находили в сетях крупных рыб с характерно выгрызенными кусками мяса и следами зубов. В древних преданиях и летописях встречаются упоминания о растерзанных на глазах свидетелей людях. Последний раз акулу наблюдали с самолета Ан-2 два летчика, я располагаю их показаниями, причем это не могла быть крупная белуга. В высокогорных пресных озерах Титикака и Никарагуа акулы водятся, и никого это не удивляет, а чем наша Волга-матушка хуже?

В музее искусств в Бостоне находится греческая ваза, датированная приблизительно 500 годом до н. э. с изображением сцены из Троянской войны. Это известный эпизод из "Илиады" Гомера. Геракл спасает Гесиону от морского змея. Монстр изображен с распущенной гривой, что до недавнего времени считалось игрой воображения рисовальщика. Однако недавно доктор Адриан Майор из Принстона, после тщательного изучения изображения, заявил, что голова — точное описание ископаемого черепа, возможно, принадлежащего исчезнувшему жирафу самотериуму, названного в честь Греческого города Самоса, где были найдены окаменелые останки. Возможно, неожиданная и удивительная находка огромного ископаемого черепа у стен Трои и дала толчок вдохновению. А может, не черепа, а самого животного, дожившего до времен древнегреческого поэта?

У человека и нечеловека рождается человек, имеющий звериную чудовищную силу, — богатырь. Слово богатырь по самому значению своему указывает на воителя, близкого к богам, утверждает знаменитый историк А. Н. Афанасьев. По свидетельству Геродота, скифы верили, что боги, герои, все люди происходили от верховного божества Неба (Дива-Зевса). Див — это тот, кто сидит на ветвях деревьев и ужасно свистит, читаем в "Слове о полку Игореве", который не соловей-разбойник, а соловОй. Соловой — ударение на последней гласной — это масть, цвет шерсти лошади. Обратившись к мифам и легендам древней Греции и отбросив фантастику, мы увидим, что тот же биологический персонаж, нелепо названный в ХХ веке снежным человеком, в давние времена был предбожеством, духом, богом.

В одной из своих книг "Неандарталец жив?", написанной в соавторстве с Д. Виноградовой и А. Новиковым, которая гуляет по Интернету, он доказывает, что древний бог, черт, дух, водяной, кикимора, гоблин, леший, русалка, бигфут, йети, снежный человек — все это одно и то же существо, имеющее вполне материалистическую природу. Более всего интересно сравнение неандартальца с врагом рода человеческого.

На территории Свердловской, Челябинской областей Ханты-Мансийского автономного округа сохранились предания о реликтовом животном. Много имен — одна суть. Шем кишке — черная змея — длиной примерно два метра, толщиной, говорят, намного больше, чем обычная змея. Живет она в лесу, около водоемов — рек, озер. Встреча с шем кишке в лесу — к беде. Тем более змея могла напасть и убить.

У исследователя манси Валерия Черенцова есть описания подобной змеи, которые он записал в 30-е годы ХХ века у охотников-манси, видевших ее. Змея ялпын уй, священный зверь, напоминает ящерицу: красно-бурого цвета с зигзагообразным рисунком. Ялпын уй длиной 7-8 саженей (до 16 метров), толщиной в руку и толще. Живет в воде и близь нее. Подобных рептилий было столь много, что погибшие змеи хранились в Нильтаг-пауле, у Халев ойке в трех бочках, а у Мир сусне хума в троицких юртах — в семи бочках. По сообщению других исследователей 1980-х годов, в озере Тур-ват живет существо 6 метров длиной. В ясные солнечные дни оно всплывает на поверхность и блестит как серебро.

В глубоководном озере Ялпын-тур (Ханты-Мансийский автономный округ) в середине 1940-х годов манси (вогулы) видели ялпын уя. Правда, ему приписывают образ то крокодила, то огромной щуки. И опять прослеживается тесная связь священного животного со священными местами — ялпын ма.

Только ему, собирателю чудес, могло придти в голову дать неожиданное толкование жар-птице. Оказывается, существует поразительный состав — аэрогель. Это вещество — результат многолетнего труда лаборатории Лоренс Ливермор, который обошелся правительству Америки в миллионы долларов. Полученное там химическое соединение невозможно отнести ни к твердому, ни к газообразному состоянию материи. Даже при наличии небольшого теплового воздействия аэрогель быстро становится легче воздуха. Его можно трогать рукой, даже не ощущая самого прикосновения. Сейчас доступ к полной информации об этом чуде имеют только НАСА и Пентагон.

Писатель собрал несколько свидетельств тех, кто сталкивался с некими странными полупрозрачными объектами с размытыми границами, от прикосновения к которым немели руки, и сделал вывод, что нельзя исключить и подобной формы жизни. В эту концепцию вписываются и многочисленные рассказы и легенды о птицах-поджигателях. Один из исследователей Скотт Коралз собрал целый архив подобных фактов и утверждает, что отличительная черта этих созданий — именно полупрозрачность и неясность контуров. Ученый считал, что именно они подожгли Рим в 106 году до н. э., а в 1970 году устроили грандиозный пожар в Пуэрто-Рико, загадку которого до сих пор никто не может объяснить. Поразительные факты приводил в 1967 году журналист Винсент Гэддис: 11 сентября 1948 года стаи, состоящие из тысяч птиц, словно сошли с ума. На огромной скорости они врезались в здание небоскреба "Эмпайр стейт билдинг" и погибали. Еще удивительнее то, что подобное происходило в тот же самый день в Балтиморе. В обоих городах была ясная, солнечная погода. Может быть, птицы пытались уйти от невидимых человеку небесных хищников? — рассуждает В. Гэддис.

Исследователю Тревору Констейблу еще в 50-х годах ХХ века удалось в пустыне Мохаве (Калифорния) сфотографировать в инфракрасном излучении неведомые небесные существа. Естественно, общественность подняла Констейбла на смех. Тогда он предъявил оригинал фотопленки одной из лабораторий Пентагона. Там ее проверяли более полугода и признали негативы подлинными, но пленку владельцу не вернули.

— Во-первых, я достаточно легко могу определить, насколько серьезный интерес представляет информация, во-вторых, есть источники проверенные, авторитетные, в-третьих, существуют определенные методики допроса свидетелей. Кстати, среди тех, кто ими пользуется, немало бывших профессионалов, имеющих большой опыт в области дознания.