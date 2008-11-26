На Урале дикие племена построили подземные города

Оказывается, на территории нашей страны, возможно, обитают таинственные племена, живущие в отрыве от цивилизации.

"Дикие люди" "чучун"

Так, в якутских мифах упоминается о каких-то "диких людях" — "чучун". Это существа, похожие на человека, но очень высокого роста, с телом, покрытым черной шерстью, а кроме того, однорукие и одноглазые. У них есть оружие — ножи, копья, луки со стрелами, с помощью которых они убивают животных. Мясо они едят сырым, а звериные шкуры носят вместо одежды.

Чучун очень быстро бегают. К людям они относятся враждебно — при встрече бросают в них камнями и стреляют из лука. Тайком прокрадываясь в стойбища, дикари похищают женщин и оленей. Так как все чучун — самцы, женщины, очевидно, нужны им, чтобы дать потомство. Им приписывают и мистические свойства. Говорят, что если кровь убитого человеком чучуны попадет на одежду или нож охотника, то все члены его семьи лишатся рассудка, а через несколько дней их настигнет смерть.

Первобытные в XX веке

В 1914 г. пастух Габриэл Циклаури, заблудившись в субтропических лесах на юго-западном побережье Каспийского моря, наткнулся на поселение диких людей, о которых прежде никогда не слышал. Обитатели его вели первобытный образ жизни — ходили полуголыми и промышляли охотой на дичь.

Габриэл провел у них в плену два года. Однажды на племя напали какие-то неизвестные, и ему удалось бежать. Позднее он пытался вновь отыскать то место, но безуспешно. Некоторые исследователи, прослышав о приключениях Циклаури, устремлялись на поиски загадочного племени. Увы, напрасно…

Племя "чудь"

Древние предания гласят, что в районе Урала некогда существовало племя темнокожих людей, обладавших магическими способностями — "чудь". Они будто бы построили под землей города и живут там до сих пор. Иногда в пещерах и горных штольнях обнаруживают их следы. А иным людям даже доводилось побывать в подземных городах страны Чуди, о которых они потом рассказывали удивительные вещи.

Правда, многие исследователи считают, что все истории о "диких людях" — это не более, чем сильно приукрашенные рассказы о йети — "снежном человеке", в существовании которого в наши дни уже никто, пожалуй, не сомневается. Так ли это на самом деле?