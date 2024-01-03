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Дмитрий Плотников

Что искал Гитлер в Антарктиде и что такое секретный проект "Аненербе"

5:30
Непознанное » Аномальные зоны

Версии, что искал Адольф Гитлер в Антарктиде, до сих пор являются предметом споров.

Что искал Гитлер в Антарктиде и что такое секретный проект "Аненербе"
Фото: Mihailo1997

Существует множество теорий, основанных на различных источниках, в том числе на документах, найденных после Второй мировой войны, на свидетельствах очевидцев, на мифах и легендах.

Что искал Гитлер в Антарктиде

Одна из наиболее распространенных версий заключается в том, что Гитлер искал в Антарктиде убежище для себя и своих сторонников в случае поражения в войне. Согласно этой теории, в Антарктиде располагалась секретная база, где нацисты разрабатывали новые технологии, включая оружие массового поражения.

Другие аналитики предполагают, что Гитлер искал в Антарктиде следы древней цивилизации. Согласно этой теории, в Антарктиде располагался потерянный континент, который был домом для высокоразвитой цивилизации, которая исчезла много тысяч лет назад. Фюрер надеялся найти в Антарктиде технологии этой цивилизации, которые могли бы помочь ему в его планах завоевания мира.

Еще одна теория заключается в том, что Гитлер искал в Антарктиде природные ресурсы, которые могли бы обеспечить его режим. Согласно этой версии, в Антарктиде были обнаружены залежи нефти, угля, металлов и других ресурсов, которые были бы ценны для нацистской Германии.

"Причин было много. С одной стороны, полярные исследования — это престиж страны. С другой — чистая экономика. Действительно, в 1938 году Герман Геринг, который тогда был не только командующим ВВС, но и отвечал за экономику, на одном из совещаний услышал предложение: для того чтобы обеспечить продовольственную безопасность рейха и не зависеть от поставщиков, нужно решить проблему с китовым жиром. Значит, надо основать антарктические китобойные базы. Геринг распорядился решить вопрос", — рассказывает вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский.

Секретное общество "Аненербе"

Аненербе (нем. Ahnenerbe, "Наследие предков") — это секретная организация, основанная в 1935 году рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Целью Аненербе было исследование древней истории и наследия арийской расы.

В рамках проекта проводились исследования в различных областях, включая археологию, антропологию, оккультизм и паранормальные явления. Организация также поддерживала экспедиции в различные части мира, в том числе в Антарктиду.

В 1938 году Аненербе отправила в Антарктиду экспедицию под руководством Германа Ветцеля. Экспедиция исследовала территорию, которая в настоящее время известна как Земля Королевы Мод. Участники экспедиции обнаружили ряд артефактов, которые, по их мнению, принадлежали древней арийской цивилизации.

В 1940 году организация отправила в Антарктиду еще одну экспедицию, под руководством Карла Эберхарда. Эта экспедиция построила базу на полуострове Эдуарда VII. База была названа "Новая Швабия".

База "Новая Швабия" просуществовала до конца Второй мировой войны. После войны она была разрушена британскими войсками.

"Аненербе" у нас обросла бешеным количеством легенд. Во многом это связано с тем, что после войны к ней привлекла пристальное внимание её кажущаяся мистика. Мистика всегда интересна, на ней хорошо сделать имя, привлечь читательский интерес. Поэтому вокруг сразу образовалось большое количество спекулянтов, которые не стали разбираться глубоко в проблеме, а стали это всё трактовать. На самом деле, "Аненербе" — организация, скажем так, её позиционировали как научную. Там, конечно, с научным было не очень сильно. Там, в общем, шарлатанства хватало" - отмечает Залесский.

Связь между Аненербе и экспедициями в Антарктиду

Связь между Аненербе и экспедициями в Антарктиду является предметом споров. Некоторые историки считают, что Аненербе проводила исследования в Антарктиде в рамках своих планов завоевания мира. Другие историки считают, что исследования немцев в Антарктиде были чисто научными.

В пользу первой теории говорит тот факт, что Аненербе была организацией, которая поддерживала нацистскую идеологию. В её рамках арийская раса считалась высшей расой, которая была предназначена для господства над миром.

В пользу второй теории говорит тот факт, что Аненербе была организацией, которая поддерживала исследования в различных областях, включая, как выше было сказано, археологию, антропологию и оккультизм. Вполне возможно, что организация проводила исследования в Антарктиде в рамках этих исследований.

Точное знание о связи между Аненербе и экспедициями в Антарктиду, вероятно, никогда не будет известно. Однако эта связь является предметом интереса многих людей и является источником множества теорий и спекуляций.

Гитлер в Антарктиде: секретные полярные проекты Третьего Рейха, колония Новая Швабия и Хайджамп
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы антарктида адольф гитлер
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