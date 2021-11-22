Почему люди "разговаривают с мёртвыми"?

Некоторые утверждают, что якобы способны слышать голоса умерших. Однако большинство исследователей считают, что речь идёт об определённой категории людей, склонных к слуховым галлюцинациям.

Когда мозг обманывает

Нередко люди, потерявшие близких, периодически "разговаривают" с ними. Они убеждены, что действительно слышат голос покойного мужа, матери, сына… Хотя эксперты в области психологии считают, что таким образом срабатывают защитные механизмы мозга, помогая смириться с потерей.

Но иногда человек просто различает какие-то звуки, которые он принимает за голоса умерших людей, не обязательно тех, кого он знает. Специалисты говорят, что такие индивиды обладают рядом определённых черт. Например, они способны глубоко погружаться в решение стоящих перед ними задач. Помимо этого, они могли пережить необычный слуховой опыт в детстве, что привело к созданию в мозгу неких шаблонов.

Чаще всего "голоса мертвецов" — это не более чем галлюцинация, считают исследователи. То же самое можно сказать и о тех, кто называет себя медиумами. Звуки генерируются их собственным мозгом.

Люди, которые верят в мистику, не всегда способны критически относиться к своему состоянию. Поэтому, испытывая галлюцинации, они вместо того, чтобы обратиться к врачам, начинают рассказывать, что умеют общаться с потусторонним миром, и порой даже превращают это в целый бизнес.

Феномен "электрических голосов"

Хотя всё же есть случаи, которые никакими галлюцинациями и обманом мозга не объяснишь. Речь идёт о ситуациях, когда феномен фиксируется с помощью технических средств. Этим занимались в 70-х годах прошлого века шведский кинорежиссер-документалист Фридрих Юргенсон и латвийский психолог Константин Раудив.

Началось всё с того, что Юргенсон якобы однажды услышал на магнитофонной ленте голоса покойных родных. Впоследствии он обнаружил, что если записывать фоновые шумы, то в них могут "вклиниваться" так называемые "электрические голоса", которые, по его мнению, принадлежали выходцам с того света. Юргенсон и Раудив сделали немало таких записей. Также известны случаи, когда непонятного происхождения голоса звучали по радио или телефону. Впрочем, учёные, которым предлагали исследовать это явление, в массе своей отнеслись к нему скептически, заявляя, что "сообщения от мёртвых" слишком кратки и немногочисленны, чтобы сделать выводы о возможности такой коммуникации, а странные звуки можно легко объяснить определёнными физическими эффектами.

Имеющий уши да услышит…

Однако были и другие мнения. Так, доктор Питер Бендер, старший преподаватель одного из колледжей при Кембриджском институте образования, поначалу наотрез отрицал наличие "электрических голосов". Но когда его уговорили провести эксперимент с магнитофонной плёнкой, он был шокирован, услышав голос своей матери, скончавшейся три года назад… Исследователь был так поражён, что написал об этом явлении целую книгу.

Хотя психологи опять же готовы предложить материалистическое объяснение. Мол, мы имеем дело с так называемой слуховой парейдолией, когда мозг воспринимает случайный набор звуков как знакомое сочетание.

Так что вопрос о том, можно ли вступать в "звуковой" контакт со сверхъестественными сущностями, остаётся предметом дискуссий и споров между мистиками и материалистами.

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