EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Почему люди "разговаривают с мёртвыми"?

Непознанное » Человек

Некоторые утверждают, что якобы способны слышать голоса умерших. Однако большинство исследователей считают, что речь идёт об определённой категории людей, склонных к слуховым галлюцинациям.

 

Когда мозг обманывает

Нередко люди, потерявшие близких, периодически "разговаривают" с ними. Они убеждены, что действительно слышат голос покойного мужа, матери, сына… Хотя эксперты в области психологии считают, что таким образом срабатывают защитные механизмы мозга, помогая смириться с потерей.

Но иногда человек просто различает какие-то звуки, которые он принимает за голоса умерших людей, не обязательно тех, кого он знает. Специалисты говорят, что такие индивиды обладают рядом определённых черт. Например, они способны глубоко погружаться в решение стоящих перед ними задач. Помимо этого, они могли пережить необычный слуховой опыт в детстве, что привело к созданию в мозгу неких шаблонов.

Чаще всего "голоса мертвецов" — это не более чем галлюцинация, считают исследователи. То же самое можно сказать и о тех, кто называет себя медиумами. Звуки генерируются их собственным мозгом.

Люди, которые верят в мистику, не всегда способны критически относиться к своему состоянию. Поэтому, испытывая галлюцинации, они вместо того, чтобы обратиться к врачам, начинают рассказывать, что умеют общаться с потусторонним миром, и порой даже превращают это в целый бизнес.

Феномен "электрических голосов"

 

Хотя всё же есть случаи, которые никакими галлюцинациями и обманом мозга не объяснишь. Речь идёт о ситуациях, когда феномен фиксируется с помощью технических средств. Этим занимались в 70-х годах прошлого века шведский кинорежиссер-документалист Фридрих Юргенсон и латвийский психолог Константин Раудив.

Началось всё с того, что Юргенсон якобы однажды услышал на магнитофонной ленте голоса покойных родных. Впоследствии он обнаружил, что если записывать фоновые шумы, то в них могут "вклиниваться" так называемые "электрические голоса", которые, по его мнению, принадлежали выходцам с того света. Юргенсон и Раудив сделали немало таких записей. Также известны случаи, когда непонятного происхождения голоса звучали по радио или телефону. Впрочем, учёные, которым предлагали исследовать это явление, в массе своей отнеслись к нему скептически, заявляя, что "сообщения от мёртвых" слишком кратки и немногочисленны, чтобы сделать выводы о возможности такой коммуникации, а странные звуки можно легко объяснить определёнными физическими эффектами.

Имеющий уши да услышит…

 

Однако были и другие мнения. Так, доктор Питер Бендер, старший преподаватель одного из колледжей при Кембриджском институте образования, поначалу наотрез отрицал наличие "электрических голосов". Но когда его уговорили провести эксперимент с магнитофонной плёнкой, он был шокирован, услышав голос своей матери, скончавшейся три года назад… Исследователь был так поражён, что написал об этом явлении целую книгу.

Хотя психологи опять же готовы предложить материалистическое объяснение. Мол, мы имеем дело с так называемой слуховой парейдолией, когда мозг воспринимает случайный набор звуков как знакомое сочетание.

Так что вопрос о том, можно ли вступать в "звуковой" контакт со сверхъестественными сущностями, остаётся предметом дискуссий и споров между мистиками и материалистами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Экстрасенс: общение с душой не прекращается после смерти
Редактор: Людмила Черткова
Темы
Новости
Новым президентом российской премьер-лиги стал Ашот Хачатурянц
Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации от коронавируса
Пенсионерке выписали штраф на 10 тысяч рублей за то, что она не проверила QR-код
Малышева предложила пройти онлайн-тест: "Грозит ли вам слепота?"
В Казани пассажир брызнул в лицо кондуктору перцовым баллончиком из-за QR-кода
В Минске будут судить 21-летнего россиянина за разжигание социальной вражды
В России могут ввести уголовное наказание за хулиганство на дорогах – Володин
Власти Ивановской области отменили QR-коды для посещения ТРЦ
Мясников отреагировал на идею запретить указывать национальность преступников
Собчак замахнулась на образ Пугачёвой: "И до Аллы Борисовны добралась!"
Последние материалы
В Казани пассажир брызнул в лицо кондуктору перцовым баллончиком из-за QR-кода
В Минске будут судить 21-летнего россиянина за разжигание социальной вражды
В России могут ввести уголовное наказание за хулиганство на дорогах – Володин
Почему люди "разговаривают с мёртвыми"?
Власти Ивановской области отменили QR-коды для посещения ТРЦ
Мясников отреагировал на идею запретить указывать национальность преступников
Собчак замахнулась на образ Пугачёвой: "И до Аллы Борисовны добралась!"
Захарова: Союзному государству необходим аккаунт в TikTok
Миноритарии ТоАЗа подали в суд на совет директоров с требованием возместить 737 млн руб. убытков
Обязательную вакцинацию от COVID-19 людей старше 60 лет ввели на Дону и в Пензе
Популярное
Мир. Новости мира
В Кремле напомнили Эрдогану, что центр тюркского мира находится на Алтае

Представитель Кремля напомнил президенту Турции, где находится центр тюркского мира.

В Кремле напомнили Эрдогану, что центр тюркского мира находится на Алтае
В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"
Мир. Новости мира
В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"
Здоровье
Невролог Хорошев назвал "странное" последствие COVID-19: может вызвать заикание
Силовые структуры
WSJ: американские авианосцы стали беспомощными из-за России
Ирина Шлионская Почему люди "разговаривают с мёртвыми"? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов "Кукушка" и другие смертельные игры русских офицеров Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Дерипаска резко раскритиковал Ходорковского
Мир. Новости мира
Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды
Куда исчез дельта-штамм COVID-19 в Японии, резко прекратив пятую волну пандемии
Эврика! - Наука
Куда исчез дельта-штамм COVID-19 в Японии, резко прекратив пятую волну пандемии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников