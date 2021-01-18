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Учёные выяснили, кто такие медиумы на самом деле

Эврика » Гипотезы

Каждый сотый житель Великобритании верит, что может общаться с умершими. Известные личности, включая Селин Дион, говорят, что они могут чувствовать ушедших.

Учёные выяснили, кто такие медиумы на самом деле

Несмотря на фантастичность этих утверждений, ученые попытались понять, почему они вообще возникают.

А вдруг правда?

Команда исследователей изучила десятки медиумов и спиритуалистов в попытке понять, почему некоторые люди верят в паранормальные явления.

  • Спиритуалисты верят, что человеческие души продолжают существовать после смерти и могут общаться с живыми через медиума или экстрасенса.

Это утверждение было популярно в Туманном Альбионе уже в конце 19-го века. А в последние годы массово "вернулось".

Что выяснили учёные?

В ходе исследования ученые Даремского университета провели опрос 65 медиумов из Национального союза спиритуалистов.

  • Более 44 % участников сообщили, что слышали голоса умерших ежедневно, 33% сказали, что слышали голос в течение последнего дня.
  • Большинство медиумов "слышали мертвых внутри своей головы", 30% сказали, что они "слышали голоса как внутри, так и снаружи своей головы".

Средний возраст "проявления способностей" — между 21 и 22 годами.

Кто сегодня считает себя медиумом

Ученые также обследовали контрольную группу из 143 представителей широкой общественности, чтобы понять ключевые черты медиумов.

  • Результаты показывают, что люди, слышащие голоса, обращаются к спиритуалистическим верованиям, чтобы объяснить смысл или значение своих странных переживаний.

Увы, но наука не подтвердила возможность общения с душами умерших.

Ученые обнаружили, что "спиритуалистические медиумы более склонны к погружению в умственную деятельность и часто имеют необычные слуховые переживания, особенно в раннем возрасте".

Иммерсивная деятельность включает переживание измененных состояний сознания и деятельность воображения.

"Для наших участников принципы спиритуализма, по-видимому, имеют смысл как в экстраординарных детских переживаниях, так и в частых слуховых феноменах, которые они испытывают в качестве практикующих медиумов", — объяснил ведущий исследователь Адам Пауэлл.

По его словам, медиумы, которые "слышат" духов, говорят, что они испытывают ясно слышимые сообщения

"Но все эти переживания могут быть скорее результатом наличия определенных склонностей или особенностей психики, чем просто веры в возможность контакта с умершими, если достаточно сильно постараться", — добавил Пауэлл.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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