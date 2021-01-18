Каждый сотый житель Великобритании верит, что может общаться с умершими. Известные личности, включая Селин Дион, говорят, что они могут чувствовать ушедших.
Несмотря на фантастичность этих утверждений, ученые попытались понять, почему они вообще возникают.
Команда исследователей изучила десятки медиумов и спиритуалистов в попытке понять, почему некоторые люди верят в паранормальные явления.
Это утверждение было популярно в Туманном Альбионе уже в конце 19-го века. А в последние годы массово "вернулось".
В ходе исследования ученые Даремского университета провели опрос 65 медиумов из Национального союза спиритуалистов.
Средний возраст "проявления способностей" — между 21 и 22 годами.
Ученые также обследовали контрольную группу из 143 представителей широкой общественности, чтобы понять ключевые черты медиумов.
Увы, но наука не подтвердила возможность общения с душами умерших.
Ученые обнаружили, что "спиритуалистические медиумы более склонны к погружению в умственную деятельность и часто имеют необычные слуховые переживания, особенно в раннем возрасте".
Иммерсивная деятельность включает переживание измененных состояний сознания и деятельность воображения.
"Для наших участников принципы спиритуализма, по-видимому, имеют смысл как в экстраординарных детских переживаниях, так и в частых слуховых феноменах, которые они испытывают в качестве практикующих медиумов", — объяснил ведущий исследователь Адам Пауэлл.
По его словам, медиумы, которые "слышат" духов, говорят, что они испытывают ясно слышимые сообщения
"Но все эти переживания могут быть скорее результатом наличия определенных склонностей или особенностей психики, чем просто веры в возможность контакта с умершими, если достаточно сильно постараться", — добавил Пауэлл.
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