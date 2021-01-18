Учёные выяснили, кто такие медиумы на самом деле

Каждый сотый житель Великобритании верит, что может общаться с умершими. Известные личности, включая Селин Дион, говорят, что они могут чувствовать ушедших.

Несмотря на фантастичность этих утверждений, ученые попытались понять, почему они вообще возникают.

А вдруг правда?

Команда исследователей изучила десятки медиумов и спиритуалистов в попытке понять, почему некоторые люди верят в паранормальные явления.

Спиритуалисты верят, что человеческие души продолжают существовать после смерти и могут общаться с живыми через медиума или экстрасенса.

Это утверждение было популярно в Туманном Альбионе уже в конце 19-го века. А в последние годы массово "вернулось".

Что выяснили учёные?

В ходе исследования ученые Даремского университета провели опрос 65 медиумов из Национального союза спиритуалистов.

Более 44 % участников сообщили, что слышали голоса умерших ежедневно, 33% сказали, что слышали голос в течение последнего дня.

Большинство медиумов "слышали мертвых внутри своей головы", 30% сказали, что они "слышали голоса как внутри, так и снаружи своей головы".

Средний возраст "проявления способностей" — между 21 и 22 годами.

Кто сегодня считает себя медиумом

Ученые также обследовали контрольную группу из 143 представителей широкой общественности, чтобы понять ключевые черты медиумов.

Результаты показывают, что люди, слышащие голоса, обращаются к спиритуалистическим верованиям, чтобы объяснить смысл или значение своих странных переживаний.

Увы, но наука не подтвердила возможность общения с душами умерших.

Ученые обнаружили, что "спиритуалистические медиумы более склонны к погружению в умственную деятельность и часто имеют необычные слуховые переживания, особенно в раннем возрасте".

Иммерсивная деятельность включает переживание измененных состояний сознания и деятельность воображения.

"Для наших участников принципы спиритуализма, по-видимому, имеют смысл как в экстраординарных детских переживаниях, так и в частых слуховых феноменах, которые они испытывают в качестве практикующих медиумов", — объяснил ведущий исследователь Адам Пауэлл.

По его словам, медиумы, которые "слышат" духов, говорят, что они испытывают ясно слышимые сообщения