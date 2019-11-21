Цивилизация Древнего Египта возникла по воле Бога

Со школы многие помнят, что Нил считается самой протяженной рекой в мире, хотя некоторые бразильские гидрологи на первое место ставят Амазонку. Редкий случай, но как назвали эллины эту водную артерию греческим словом "Нейлос", так ее и продолжают называть, хотя многие исторические названия в этих краях давным-давно переиначили. Однако самым удивительным и беспрецедентным фактом является особенность Нила на протяжении миллионов лет течь строго по направлению на Север.

Во многом именно благодаря этой особенности здесь и появилась одна из первых цивилизаций на нашей планете. Люди испокон веков селились вдоль рек и водоемов.

Команда под руководством Клаудио Фаценна (Claudio Faccenna) из Римского университета представила исследование, опубликованное на страницах ежемесячного журнала Nature Geoscience, в котором освещаются проблемы, посвященные наукам о Земле. Возраст этой водной артерии, по мнению авторов нового исследования, составляет примерно 30 миллионов лет, что гораздо старше, чем предполагают авторы остальных гипотез. Следовательно, начиная с палеогенового периода (66 млн — 23 млн лет назад), воды Нила стекают с Эфиопского нагорья через то, что сейчас является Южным Суданом, через Судан и Египет в Средиземное море. Взгляните на географические карты или глобус — это направление на Север.

Авторы других исследований предполагают, что такое течение Нил приобрел лишь в течение последних шести-восьми миллионов лет. В настоящее время среди ученых наиболее популярны два из наиболее возможных сценариев. Согласно одному из них, к этому привело осушение текущих из Эфиопии в Атлантику рек в бассейне Конго, или первоначально Нил протекал через бассейн Сидра в нынешней Ливии в Большой Сирт и таким образом нес свои воды дальше на запад в Средиземное море. Однако геологические данные, такие как датировка отложений в устье Нила и горных пород в высокогорных районах Эфиопии, свидетельствуют о том, что Нил постоянно движется на север.

Вероятнее всего, что высокогорье поднялось 30 миллионов лет назад, когда в мантии Земли под ним образовался горячий пузырь из расплавленной породы, а магма временно прорвалась на поверхность. Об этом свидетельствуют относящиеся к тому времени вулканические породы этой гористой области. С тех пор этот так называемый "мантийный плюм" существовал ниже восточноафриканского региона, выдавливая вверх ту область, отчего ее относительная высота ощутимо постоянна. И наоборот, нисходящая ветвь тепловой конвекции в мантии Земли неуклонно тянет расположенные там области на север. Возникший при этом перепад высот гарантирует, что Нил будет постоянно следовать по некогда проложенному маршруту.

Такая версия находит свое подтверждение в датировке отложений из Средиземного моря, в которых содержатся минералы циркония, которые появились 30 миллионов лет назад в Эфиопии. Однако получить общее количество осадочных отложений у морского побережья нелегко из-за Мессинского пика солёности, когда в конце миоцена (5,96-5,33 млн лет назад) Средиземное море полностью высохло, а река Нил в своих старых отложениях прорыла глубокие каньоны. Компьютерное моделирование тектоники плит за последние 40 миллионов лет позволяет относительно точно — вплоть до мельчайших деталей — выявить генезис Нила. В дальнейшем специалисты намерены исследовать другие речные системы, такие как Конго или Янцзы.