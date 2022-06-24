Астрологи: "Овен, Водолей, Лев и еще три знака зодиака - самые остроумные"

Остроумие — это настоящий талант, сочетающий интеллект, изобретательность и сообразительность. Этот навык нельзя купить, либо он у вас есть, либо его нет. Но играет ли здесь роль астрология? Что ж, вполне возможно.

Самые остроумные знаки зодиака

Телец

Этот знак больше известен своим трудолюбием и надежностью, чем язвительностью. Но при определенных обстоятельствах Телец может придумать что-нибудь по-настоящему оригинальное. Астролог Инбаал Хонигман объясняет, что такой "расслабленный" юмор типичен для земного знака.

"Своим остроумием они делятся только с самыми близкими и надежными товарищами, — говорит Хонигман. — Они остроумны, но очень скромны".

Лев

Львы — зачастую талантливые певцы, танцоры и ораторы, они также уверенно рассказывают анекдоты и обладают соответствующей сообразительностью.

"Львы очень любят показывать себя с лучшей стороны, поэтому очень ловко оперируют словами, привлекая максимум внимания своим юмором", — говорит астролог Анастасия Кирильчик.

Хотя им может быть не так легко шутить, как другим знакам, они готовы играть в эту игру, если она дает шанс показать свою харизму.

Водолей

Хотя этот знак часто занимается серьезными делами — например, поиском способа достижения мира во всем мире или изобретением уникальной технологии, которая изменит жизнь, но у Водолеев все же есть и чувство юмора.

"Водолеи умеют посмеяться над любой проблемой и могут показать людям, что безвыходных ситуаций не бывает, — говорит Кирильчик. — Даже если проблема в данный момент кажется неразрешимой, после шутки Водолея вы будете вынуждены рассмеяться и забыть о ее сложности".

Это тот друг, который нужен вам на каждом званом обеде, чтобы поднять настроение после серьезного разговора.

Овен

Овны известны своей напористостью и уверенностью. Юмор у них более прямой и резкий, но они все равно поражают своим остроумием, отмечает Кирильчик.

"Благодаря своей живости и ясности ума Овны легко добиваются желаемого и с оптимизмом относятся к любым препятствиям".

Стрелец

И какая вечеринка была бы полной без остроумных Стрельцов? "Стрельцы любят путешествовать, они много где бывают, поэтому они могут оставлять остроумные комментарии, говорит Хонигман.

Близнецы

Этот знак может приписать остроумие своей двойственной природе. "Близнецы веселые, потому что они близнецы, — объясняет Хонигман. — Они в два раза смешнее, в два раза быстрее соображают, в два раза активнее участвуют в разговоре".

Кроме того, смысл их жизни — развлечения, поэтому они не упустят момент, чтобы посмеяться над удачной шуткой. Пригласите Близнецов на свою вечеринку и будьте уверены, что эта ночь запомнится всем.

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