Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Астрологи: "Овен, Водолей, Лев и еще три знака зодиака - самые остроумные"

Гороскоп

Остроумие — это настоящий талант, сочетающий интеллект, изобретательность и сообразительность. Этот навык нельзя купить, либо он у вас есть, либо его нет. Но играет ли здесь роль астрология? Что ж, вполне возможно.

смех
 

Самые остроумные знаки зодиака

Телец

Этот знак больше известен своим трудолюбием и надежностью, чем язвительностью. Но при определенных обстоятельствах Телец может придумать что-нибудь по-настоящему оригинальное. Астролог Инбаал Хонигман объясняет, что такой "расслабленный" юмор типичен для земного знака.

"Своим остроумием они делятся только с самыми близкими и надежными товарищами, — говорит Хонигман. — Они остроумны, но очень скромны".

Лев

Львы — зачастую талантливые певцы, танцоры и ораторы, они также уверенно рассказывают анекдоты и обладают соответствующей сообразительностью.

"Львы очень любят показывать себя с лучшей стороны, поэтому очень ловко оперируют словами, привлекая максимум внимания своим юмором", — говорит астролог Анастасия Кирильчик.

Хотя им может быть не так легко шутить, как другим знакам, они готовы играть в эту игру, если она дает шанс показать свою харизму.

Водолей

Хотя этот знак часто занимается серьезными делами — например, поиском способа достижения мира во всем мире или изобретением уникальной технологии, которая изменит жизнь, но у Водолеев все же есть и чувство юмора.

"Водолеи умеют посмеяться над любой проблемой и могут показать людям, что безвыходных ситуаций не бывает, — говорит Кирильчик. — Даже если проблема в данный момент кажется неразрешимой, после шутки Водолея вы будете вынуждены рассмеяться и забыть о ее сложности".

Это тот друг, который нужен вам на каждом званом обеде, чтобы поднять настроение после серьезного разговора.

Овен

Овны известны своей напористостью и уверенностью. Юмор у них более прямой и резкий, но они все равно поражают своим остроумием, отмечает Кирильчик.

"Благодаря своей живости и ясности ума Овны легко добиваются желаемого и с оптимизмом относятся к любым препятствиям".

Стрелец

И какая вечеринка была бы полной без остроумных Стрельцов? "Стрельцы любят путешествовать, они много где бывают, поэтому они могут оставлять остроумные комментарии, говорит Хонигман.

Близнецы

Этот знак может приписать остроумие своей двойственной природе. "Близнецы веселые, потому что они близнецы, — объясняет Хонигман. — Они в два раза смешнее, в два раза быстрее соображают, в два раза активнее участвуют в разговоре".

Кроме того, смысл их жизни — развлечения, поэтому они не упустят момент, чтобы посмеяться над удачной шуткой. Пригласите Близнецов на свою вечеринку и будьте уверены, что эта ночь запомнится всем.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Евгений Гильбо: глобальный прогноз о России, США, и судьбах мира
Темы астрология
Новости
Sueddeutsche Zeitung: Шанс победы Украины близок к нулю
Чиновникам в Нижнем Новгороде будут выдавать безлимитные премии
Die Welt: "Украина и Молдавия не станут членами ЕС в ближайшие 10-15 лет"
Потерявшегося грибника с отказавшими ногами спасли в лесу в пригороде Ижевска
В Освенциме появились наклейки с призывом отправить русских в газовые камеры
Врач Хациев объяснил связь между низкими доходами россиян и эпидемий ожирения
Самолёт ИЛ-76 потерпел крушение под Рязанью, есть жертвы
Атака на буровые платформы: загрязнение несёт к берегам Украины и стран Европы
Politico: Зеленский намерен отправить в отставку главу СБУ Ивана Баканова
Киев требует от РФ в ЕСПЧ вывода войск и денежную компенсацию
Популярное
Мир. Новости мира
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада

Президент России Владимир Путин сообщил миру три новости, которые серьёзно повлияют на дальнейшие отношения с Западом.

InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Переданные для ВСУ французские САУ Caesar уже разбирают на "Уралвагонзаводе"
Силовые структуры
Переданные для ВСУ французские САУ Caesar уже разбирают на "Уралвагонзаводе"
Силовые структуры
Пленные ВСУ из котла под Лисичанском заявили, что не стреляли, а рыли окопы
Силовые структуры
Леонков: ракеты "Калибр" у России не закончатся, несмотря на слухи Запада
Любовь Степушова Инфляция выше, чем на Украине: Болгария зарвалась в антироссийской политике Любовь Степушова Юрий Панков Денацификация "Памяти народа": генпрокуратура проверила патриотические сайты Юрий Панков Людмила Черткова Московская неделя моды обнажила острые проблемы "стильного импортозамещения" Людмила Черткова
Силовые структуры
Defence Journal: база на Змеином заменила ЧФ России крейсер "Москва"
Общество
Шатунов произнёс пророческие слова на последнем концерте: "Теперь уже никогда"
Военнопленный ВСУ осознаёт реальность после окончания действия психостимуляторов
Силовые структуры
Военнопленный ВСУ осознаёт реальность после окончания действия психостимуляторов
Последние материалы
Астрологи: "Овен, Водолей, Лев и еще три знака зодиака - самые остроумные"
Врач Хациев объяснил связь между низкими доходами россиян и эпидемий ожирения
Самолёт ИЛ-76 потерпел крушение под Рязанью, есть жертвы
Атака на буровые платформы: загрязнение несёт к берегам Украины и стран Европы
Politico: Зеленский намерен отправить в отставку главу СБУ Ивана Баканова
Киев требует от РФ в ЕСПЧ вывода войск и денежную компенсацию
Джонсон: украинских беженцев могут отправить в Руанду
Армия Украины бросила свой флаг при отступлении из Золотого
NBC News: сын Илона Маска стал девушкой и сменил имя
Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников