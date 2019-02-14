Водолеи, творящие чудеса - Гороскоп дня

О прекрасно развитом воображении, новаторстве, ранимости, сочувствии к окружающим и любознательности рожденных 15 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"До сих пор еще не решено, и я думаю, что человеческая наука никогда не решит, конечна ли Вселенная, или бесконечна?" — такую бесконечную Формулу небес заявил рожденный сегодня итальянский физик, астроном и математик Галилео Галилей, оказавший значительное влияние на науку своего времени. Галилей изобрел и первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающихся астрономических открытий. Герой дня стал основателем экспериментальной физики. Своими экспериментами он убедительно опроверг умозрительную метафизику Аристотеля и заложил фундамент классической механики.

Водолеи, рожденные 15 февраля, обладают прекрасно развитым воображением. Куда бы ни были направлены их таланты: в технические или, наоборот, поэтические реалии, — они всегда добиваются удивительных результатов. Возможно, успехи этих людей объясняются тем, что им кажется совершенно естественным думать творчески.

"Хороший дизайн — хороший бизнес", — такую творческую Формулу успеха выбрал для себя рожденный сегодня знаменитый лидер в области американской торговли ювелирными украшениями Чарльз Льюис Тиффани. Герой дня является создателем первого розничного каталога в Америке и основоположником английских стандартов стерлингового серебра и платины.

Чарльз Тиффани всегда являлся приверженцем новаторских идей, что способствовало развитию бизнеса и укреплению статуса его компании. Одним из нововведений стало внедрение цветных драгоценных камней в ювелирные изделия. Одним из величайших достижений в жизни Чарльза Тиффани является совместная работа с Томасом Эдисоном, результатом которой стало создание прожектора заливающего света и различных иных способов электрического освещения театров. Это сделало Бродвей и другие театральные шоу более популярными.

Водолеи сегодняшнего дня невероятно позитивны в своем отношении к действительности. И все же мир устроен так, что взлеты и падения в жизни любого человека повторяются едва ли не с одинаковой частотой. Многие смиряются с временными неудачами, зная, что за ними последуют новые победы, однако рожденные 15 февраля не умеют проигрывать. Если их попытки сделать что-либо оказываются неудачными, они испытывают сильнейшее разочарование, способное надолго выбить из колеи. Водолеи, чей день рождения — 15 февраля, очень чувствительны к внешнему миру. Люди этого дня всегда болезненно относятся к критике в свой адрес. Можно сказать, что их чувства лежат на поверхности, поэтому с ними нужно проявлять известную осторожность.

Формула небес сегодняшнего дня подарила миру большое количество правозащитников, посвятивших свою жизнь борьбе с несправедливостью.

Пришедший сегодня в мир русский офицер Михаил Нарышкин был активным деятелем Союза благоденствия и Северного тайного общества декабристов.

Американская активистка и борец за гражданские права женщин Сьюзен Браунелл Энтони сыграла одну из ключевых ролей в суфражистском движении США. Кроме того, героиня дня активно боролась за социальное равенство и против рабства.

"Проблема прав человека будет существовать всегда, в любом самом демократическом государстве. Чтобы права человека были не только гарантированы законами, но и реально защищены, общество всегда должно следить за властью, какой бы демократической эта власть ни была", — утверждала рожденная сегодня одна из ярчайших советских и российских правозащитниц, общественный деятель и публицист Елена Боннэр.

Большинство из Водолеев, рожденных 15 февраля, полны сочувствия к окружающим. Многие из рожденных в этот день невероятно любознательны. Они готовы исследовать все, что находится вокруг. Поступая таким образом, они делают жизнь намного богаче. Однако им следует избегать вторжения в эмоциональную сферу, так как из-за этого они могут получить нервный срыв.

Нередко сомневаясь в правильности своих начинаний, рожденные сегодня предпочитают хранить молчание и вести себя так, как будто ничего не случилось. Подобное поведение, однако, вызывает недоумение у их окружения, так как молчание обычно каждый истолковывает по-своему.

Наименее развитые люди, чей день рождения — 15 февраля, должны избегать периодических взрывов бесконтрольного гнева, так как негативные эмоции повлекут за собой неприятности. Очень часто с возрастом они приобретают достойную уважения мудрость. Однако способность к бурному проявлению чувств, пожалуй, является одной из положительных черт у данных людей. Отдавая и принимая, они совершенствуют и развивают свой потенциал. Тем не менее для них существует опасность чрезмерно увлечься самоанализом и погрузиться в мир, полный иллюзий и мечтаний.

"Мышление — процесс, замкнутый в самом себе. Он может не прийти вовне, оставаясь бесплодным и неведомым для людей. Мы не знаем, что такое мышление в таинственной своей сущности, но знаем, где его границы… Я говорю: работаю, значит, существую. Для меня очевидно: только работа расширяет, обогащает мир и мое сознание", — с такой формулой мышления и созидания шел по жизни рожденный сегодня русский предприниматель, меценат и благотворитель Савва Морозов.

Герой дня первым в истории России на своих фабриках ввел оплату по беременности женщинам-работницам. Он имел своих стипендиатов в технических вузах страны, а некоторые из его стипендиатов обучались за границей. Морозовские рабочие были более грамотны, чем рабочие других российских промышленных предприятий.

Свой яркий след во Вселенной оставили рожденный сегодня австрийский фортепьянный мастер Генрих Энгельгард Штайнвег, положивший традицию изготовления уникальных пианино в Европе; немецкий теоретик музыки Михаэль Преториус, написавший в XVII веке уникальный музыкальный трактат "Устройство музыки"; христианский проповедник из США Уильям Миллер, ставший основателем адвентизма; ирландский физик и математик Джордж Стони, введший в науку термин "электрон", и швейцарский разработчик нескольких языков программирования (в том числе, языка Паскаль) Никлаус Вирт.

Закончить сегодня хотелось бы формулой небесного чуда, которую высказал однажды герой дня сегодняшнего замечательный российский религиозный и общественный деятель Андрей Кураев: "Чудо — любимое проявление Божией воли. И именно потому, что это чудо, оно не подлежит дальнейшему анализу. Это нельзя дальше расчленять. Здесь можно только замереть… Чудо есть чудо, и чудо есть Бог".

На фото: Галилео Галилей

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