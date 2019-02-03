Живительные яды Франсуа Рабле - Гороскоп дня

О нестандартности мышления, самобытности, хитрости и находчивости рожденных 4 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Все приходит вовремя, если люди умеют ждать", — такую мудрую формулу изобрел однажды рожденный 4 февраля гений литературы эпохи Возрождения, основоположник европейской литературы, величайший сатирик в истории человечества, французский писатель Франсуа Рабле.

Об ироничной Формуле небес рожденных сегодня, 4 февраля, поговорим подробнее.

Водолеи, рожденные 4 февраля, редко придерживаются традиций. Вследствие нестандартности мышления, присущей этим людям, они нередко производят впечатление пустозвонов, халатно относящихся к своим обязанностям, — по крайней мере, так кажется со стороны. Однако на самом деле их отличает индивидуальный подход к выполнению работы. Некоторые из рожденных 4 февраля рано осознают, что они постигают мир не так, как большинство окружающих, и реагируют на такое открытие в характерной лишь для них манере.

Автор бессмертного романа "Гаргантюа и Пантагрюэль" Франсуа Рабле многими критиками причислен к величайшим гениям человечества и назван "шутовским Гомером". Для Бальзака, например, Рабле — создатель огромного мира образов и идей, учитель и единомышленник. В одном из своих романов Бальзак называет Рабле "величайшим умом современного мира".

Писатель Проспер Мериме характеризовал Рабле как "самого универсального и глубокого из писателей нового времени, если не считать Эразма Ротердамского и Вольтера, которые, впрочем, не были ни так глубоки, ни так универсальны, как он".

Однажды, в начале карьеры, Рабле был вынужден поехать из Лиона в Париж, но у него не хватало денег даже на билет. Тогда он пошел на хитрость, оставив в гостиничной комнате три бумажных пакетика с сахаром, на которых он написал: "Яд для короля", "Яд для королевы" и "Яд для дофина". Когда пакетики были обнаружены, руководство гостиницы немедленно сообщило об этом в правоохранительные органы. Через некоторое время Рабле был схвачен и доставлен в Париж. Там Рабле встретился с королем и объяснил ему ситуацию. Для подтверждения того, что в пакетиках на самом деле был сахар, а не яд, он размешал вещество из пакетиков и выпил его.

Часто Водолеи, чей день рождения — 4 февраля, стремятся быть идолами, эталонами в поведении, но не справляются с этой ролью. Наиболее удачливые из них обычно подкупают своей откровенностью, с удовольствием воспринимают малейшие знаки одобрения со стороны восторженной публики.

Степень индивидуальности рожденных 4 февраля может быть как забавной, так и тревожной для тех, кто входит с ними в тесный контакт. Часто, чтобы выполнить наипростейшие задания, они выбирают наиболее тернистые пути и методы. Их можно назвать непрактичными, даже авантюрными, но самое странное — эти методы работают на них. Например, обмениваясь большим объемом информации во время переговоров или встреч, своими репликами, подразумевающими глубокое проникновение в суть вопроса, они могут поставить в неловкое положение других людей. Но если им удается быстро заполнить возникшую пропасть, то они останутся на вершине благодаря умению преподнести себя.

Достоинства своей Формулы небес превратил в научную доктрину рожденный 4 февраля русский и американский социолог и культуролог Питирим Сорокин. Он стал основоположником теорий социальной стратификации и социальной мобильности, а также сформулировал русскую школу социологии уголовного права и криминологии.

Оставив после себя в истории настоящие моральные и нравственные кодексы, Сорокин писал:

"Что бы ни случилось, я знаю теперь три вещи, которые останутся в моей памяти и моем сердце навсегда. Жизнь, даже самая тяжелая, — это самое драгоценное сокровище в мире. Следование долгу — другое сокровище, делающее жизнь счастливой и дающее душе силы не изменять своим идеалам. Третья вещь, которую я познал, заключается в том, что жестокость, ненависть и несправедливость не могут и никогда не сумеют создать ничего вечного ни в интеллектуальном, ни в нравственном, ни в материальном отношении".

Многие из рожденных 4 февраля проявляют способности к синесфезии, что означает слышать звуки как цвета, воспринимать цвета как звуки, видеть числа через яркие ассоциации. Хотя им не всегда удается ограничивать свою нервозность или контролировать свое поведение, общаться с ними легко и просто.

"Он в белой шелковой вышитой рубашке. Весь седой, такой чистый, мягкий и по-стариковски красивый. Очень хороши — темные глаза, живые, ясные. Крепкое пожатие руки", — так описывают очевидцы рожденного 4 февраля культового советского партийного руководителя и военачальника Климента Ворошилова.

Он стал одним из первых маршалов Советского Союза. Ворошилову также принадлежит рекорд продолжительности пребывания в Политбюро ЦК — 34,5 года.

"Розанов - послесловие русской литературы, я — бесплатное приложение", — так рожденный 4 февраля замечательный русский писатель Михаил Пришвин оценил свой вклад в литературу.

В лучших традициях формулы своего дня писатель исследовал важнейшие вопросы человеческого бытия, размышляя о смысле жизни, религии, взаимоотношениях мужчины и женщины, о связи человека с природой.

Стоит сказать, что Водолеи, рожденные 4 февраля, могут преуспеть в достижении различных целей, особенно когда у них есть шанс организовать работу окружающих. Герои сегодняшнего дня, 4 февраля, коммуникабельны, глубоко человечны и, как правило, искренны. Хотя они редко бывают лидерами, им нравится находиться в эпицентре событий.

Если они проводят много времени в одиночестве, то они займут себя всевозможными хобби, порой взаимоисключающими друг друга. В личной жизни рожденные в этот день часто меняют курс, начиная все сначала.

Как правило, герои дня свою энергию направляют на выполнение многочисленных задач. Однако они далеко не всегда используют ее наиболее конструктивным способом. Им свойственна разбросанность — в результате их энергия сгорает задолго до завершения дел, что, естественно, не доставляет им удовлетворения.

Свои яркие следы оставили в пространстве рожденные 4 февраля Водолеи: выдающийся мексиканский фотограф Мануэль Альварес Браво; корифей советского немого кино Яков Протазанов; один из основателей аэродинамики немецкий ученый Людвиг Прандтль; американский астроном, открывший Плутон, Клайд Уильям Томбо; зачинательница движения за гражданские права чернокожих в США Роза Паркс; азербайджанский певец и композитор Полад Бюльбюль-оглы; четырехкратный чемпион мира и двухкратный олимпийский чемпион в парном катании Сергей Гриньков; австралийская певица Натали Имбрулья и любимый российский актер Игорь Кваша.

"Дело не в том, чтобы быстро бегать, а в том, чтобы выбежать пораньше", — рекомендовал рожденный 4 февраля великий Франсуа Рабле.

И рожденные 4 февраля часто с успехом используют данную формулу.

На фото: Франсуа Рабле

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